Sportpaleis Merksemzondag 14 juni 202020:00

De drievoudig GRAMMY® Award-genomineerde, multi-platinum awards verzamelende en wereldwijd hitlijstaanvoerende singersongwriter Camila Cabello brengt haar nieuw album en bijhorende tour naar Europa! Camila’s The Romance Tour komt naar het Antwerps Sportpaleis op zondag 14 juni 2020. De ticketverkoop start vrijdag 29 november om 10u via livenation.be.



Fans kunnen het nieuwe album ‘ROMANCE’, uit op 6 december, nu al pre-orderen. Haar wereldwijde superhit “Señorita” samen met Shawn Mendes zal zeker niet ontbreken op de plaat. Die track telt inmiddels meer dan 2 miljard streams en claimde de felbegeerde #1 plek in de toonaangevende Billboard Hot 100 hitlijst. Bij ieder pre-order ontvangt de fan gelijk een download van de tracks “Señorita”, “Shameless”, de huidge single “Liar”, “Cry For Me”, “Easy” en het gloednieuwe “Living Proof”.

Tickets:

www.teleticketservice.com





