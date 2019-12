New Event En Vogue

De Roma Borgerhoutzaterdag 13 juni 202020:00

En Vogue is een van de meest succesvolle vrouwelijke popgroepen aller tijden. Op 13 juni komen ze naar De Roma voor een heerlijke trip down memory lane, tickets zijn vanaf 13 juni om 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60, Fnac en Fatkat Records.



Hypercatchy R&B- voor fans van TLC, The Supremes, Destiny‘s Child en Toni Braxton.



Met tijdloze hits als Don‘t Let Go, Hold On, Free Your Mind en Whatta Man is En Vogue een van de meest succesvolle vrouwelijke popgroepen aller tijden. Hoewel ze doorbraken in de jaren ‘90 is is hun sound een heerlijke combinatie van verschillende R&B-tradities, waardoor En Vogue zowel fans van The Supremes en The Pointer Sisters als die van Destiny‘s Child en TLC aanspreekt. Met hun hypercatchy R&B verkochten ze de voorbije drie decennia meer dan 20 miljoen platen, maar Rhona Bennett, Terry Ellis en Cindy Herron-Braggs zijn ook live een absolute natuurkracht. Al sinds het begin van En Vogue eind jaren ‘80 touren de dames bijna nonstop de wereld rond. In 2018 brachten ze met Electric Café nog een geweldige nieuwe plaat uit, waarop ze hun oldschool R&B in de mix gooiden met hiphop en samenwerkten met onder andere Raphael Saadiq en Ne-Yo.

Tickets:

www.deroma.be





