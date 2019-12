Recensie Frozen II ★★★1/2

woensdag 20 november 2019Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

De Vlaamse versie van Frozen II is genietbaar al bekken niet alle songs even lekker. Voor de regie tekende Karina Mertens. De vertaling van zowel de gesproken als gezongen teksten werd verzorgd door het duo Anne Mie Gils en Marie Van den Bogaert. Opvallend, ‘Als ik je nu volg’, de Vlaamse versie van ‘Into the unknown’ dat gezongen wordt door Elke Buyle en Aurora, lijkt niet dé hit van Frozen II te worden. De enige song die na afloop tijdens de eerste matineevoorstelling applaus ontving van de jonge kijkertjes was ‘Toon jezelf’ tussen Elke Buyle en Jasmine Jaspers. Niet toevallig is dat dé transformatiesong wanneer Elsa haar staart heeft ingeruild voor loshangend haar en een adembenemende parelwitte fonkelende nieuwe jurk draagt. Meer dan ooit is Frozen II de animatieprent waar Anna meer naar de voorgrond treedt, en ook vocaal moeten we toegeven dat we Aline Goffin absolute top vinden zonder daar Elkes puike prestatie oneer te willen voor aandoen. Pieter Klinck zingt de leuke rockballad ‘Geen weg uit het woud’ dat even visueel lijkt te verwijzen naar Anastasia en Queen (Bohemian Rhapsody). Govert Deploige mag van zijn kant ‘Als ik groot ben’ dat muzikaal, heerlijk nostalgisch cabaretesk in de lijn ligt van ‘In summer’ uit Frozen tot een goed einde brengen. Toch werken een aantal grappen iets minder goed in het Vlaams dan in het Engels, denken we maar aan de korte samenvattingen van zowel Elsa en Olaf over Frozen. Kennelijk lijkt niet alles even makkelijk vertaalbaar te zijn geweest. De 4DX-versie is een wilde rit, zeker bij de wind- (die twister!), vuur-, wildwater- en Elsa die de zee probeert over te steken-scènes. Heel wat windeffecten en gespetter komt dan op je af. De stoeltjes trillen onder andere bij de aardreuzen, maar gaan vooral stevig tekeer wanneer het avontuur zich – soms letterlijk – in een stroomversnelling bevindt. < Bert Hertogs > Lees ook de recensie van de originele versie van Frozen 2 .

