Recensie Studio Guga ★★★

vrijdag 22 november 2019CC MerksemBert Hertogs

15 nummers brengt Guga Baul uit Ongehoord tijdens het bijna twee uur durende Studio Guga. Dat zijn welgeteld 7,3 minuten per song. Als je dan weet dat één nummer halfweg niet meer dan een erg kort intermezzo is dat hem de mogelijkheid biedt om opwarmings- en articulatieoefeningen te doen met de stem van Ozark Henry weet je dat het tempo van deze show veel te traag is. Het optreden sleept vooral door veel te lange bindteksten waarin Baul zijn wat ons betreft overbodige inkijk op zijn gezinsleven geeft. De stemmenimitator schuwt ook de platte naar seksualiteit verwijzende humor niet: ‘Een mossel is goed als ze open gaat’ en wordt soms ongegeneerd klef: ‘mijn gezin heb ik thuis, achter mij staat mijn familie’. Hoewel een wekenlang op voorhand uitverkocht Cultuurcentrum van Merksem er anders over dacht, het zong ‘Wij twee’ waarin de imitatie van de Kreuners en Rick de Leeuw te horen is, mee met de uit Oostende aangespoelde Antwerpenaar, het zwaaide ook stevig mee op de enige toegift ‘In balans’, dat geïnspireerd is op wat Bart Peeters doet, en de stemmenimitator achteraf met een stevig applaus beloonde, hadden wij liever een gebaldere show gezien al was het maar dat Baul en wij dan misschien uitzicht hadden op 8 uur nachtrust. Maar dat zal voor in het hiernamaals zijn.

Al meer dan 30 jaar hoort ie stemmen in zijn hoofd, Guga Baul. En die vuurt ie op ons af in een veel te lange intro waarin ie twijfelt rond dit project: eigen nummers schrijven, eigen teksten maar wel allemaal geïnspireerd op wat Vlaamse en Nederlandse collega’s doen. Of dat geen broodroof is, vraagt ie zich onder andere af. Het levert enkele aardige taalvondsten op: ‘Lotti cd maar’, ‘Hou ne keer je Muylle’ en tijdens een bindtekst verderop: ‘Ik ben haar kwijt’ (Helmut Lotti) terwijl zijn imitatie van Alex Agnew ronduit geniaal is: ‘Go desnoods oep a bakkes. In’t Sportpaleis geraak je toch nooit of het moet zijn om naar ne show van mij te komen kijken. (bulderlach)’

Live begeleiden Filip Bollaert (gitaar), Bert Embrechts (bas), Joost Van den Broeck (drum) en Jacques Motmans (keys, accordeon) hem. Die openen de avond op z’n Boudewijn de Groots met ‘De filosoof’. Hoewel Baul stelt dat er geen covers te horen zullen zijn, denkt zijn band daar kennelijk anders over. ‘De oorlog’ waarin de stem en de specifieke sound van Raymond van het Groenewoud opgeroepen wordt, krijgt namelijk de intro van ‘I’m your man’ van Wham! mee. En in het polonaisenummer ‘De zon en de regen’ waarin ie Frans Bauergewijs de polonaise inzet, hoor je gewoon ook even ‘Heb je even voor mij?’ in de melodie.

Het Peter Pansyndroom, als volwassene een Playstation, moto, … of weet ik wat kopen om vooral nog hip te zijn bezingt Studio Guga dan weer in ‘Peter Pan’ inclusief ‘oelalala’-moment waarna Baul als Guido Belcanto erg lang het publiek bedankt na de song. ‘Bedankt voor deze zittende ovatie’ klinkt het onder andere, wat toch wat als een sneer, ja toch wat ondankbaar, aanvoelt. Via zijn overbezorgde moeder waar hij nog leider van was in de scouts en haar de totemnaam ‘Bejaarde bever’ gaf, komt ie bij de liefde, het Zesde Metaal in ‘Geirn’ dat ie laat klinken als de band rond frontman Wannes Cappelle.

‘Held’ waarin Bert Embrechts’ bas lekker mag doorklinken samen met de pianomelodie van Jacques Motmans en Baul deels in parlando omzet, net als ‘Groei’ waarin ie de Kommil Foo-tour opgaat, weet ons danig te verbazen. Maar het is pas wanneer ie Tourist LeMC nabootst, inclusief vibrato in zijn stem, dat we moeten toegeven dat Bauls stemimitatie er pal op zit. Links en rechts hoor je bij andere songs wel dat het niet de originele stem is, maar hier hoor je gewoon van begin tot einde Johannes Faes. ‘Koen Wauters – ‘hij is wél 52 hé’ – daar valt niet aan te tornen, die is onaantastbaar.’ klinkt het voor Studio Guga ‘Winnaar’ laat horen dat erg Clouseau-achtig klinkt qua arrangement, onder andere in de gitaarsolo van Filip Bollaert. Maar Koens stem – die meer belt terwijl Gaul behoorlijk klassiek zingt - heeft Baul niet helemaal onder de knie hoewel die ‘Ja het is wel Tom Waes’, op die ‘Ja’, die even geprogrammeerd de stem kort naar boven laat overslaan, exact is wat Koen ook vaak doet.

< Bert Hertogs >

De setlist:

De filosoof De oorlog Peter Pan Geirn Hé schat ben je al wakker Held Ik wil marcheren Baron Gaston Lost & Found Groei Ontbijt op bed Winnaar De zon en de regen Wij twee

Bis: