Waarom heeft een luipaard vlekken en steken bijen? Hoe komt het eigenlijk dat een slang kronkelt? In ‘Anansi’ van Beeldsmederij DE MAAN geeft Ineke Nijssen het antwoord op deze en andere vragen. Het is geen wetenschappelijk exposé, maar een heerlijk uurtje verhalen vertellen rond de mythische spin Anansi uit de Ghanese volksverhalen. Ineke neemt je mee in een wereld waar dieren kunnen praten en op voet van gelijkheid leven met de mensen. Ze vertelt over de sluwe streken van de spin Anansi die er zijn handen niet voor omdraait om zelfs zijn vrouw en kinderen te bedriegen om zelf maar voordeel te behalen. Maar … zelfs de slimste spin krijgt niet altijd haar zin. ‘Anansi’ neemt het publiek mee naar een soort van magische plek in het bos waar de vertelster woont en Owen Weston in de stam van een boom muziek zit te spelen. Daar vertelt ze het verhaal van hoe tachtig jaar geleden de knappe Gianni de cheeta tegen de sluwe Anansi de spin streed om met haar te mogen trouwen. Het spel van Ineke Nijssen neemt je moeiteloos mee in deze mythische wereld van de verhalen over Anansi. Eeuwenoude verhalen uit een ver continent werden door Jeroen Theunissen en Gorges Ocloo in een moderne en jeugdige taal herschreven en bij de tijd gebracht, inclusief referenties naar dingen als fake news. De toeschouwers worden uitgenodigd om mee in opstand te komen tegen Mahou en mee te scanderen opdat hij de pot met verhalen zou afgeven aan de mensen. En de leeuw, de slang en de bijen krijgen bij Ineke Nijssen elk een ander accent om het geheel nog levendiger te maken. Alle elementen van de vertelkunst worden gebruikt om de luisteraar geboeid mee te laten genieten van een reeks klassieke ontstaansmythes. Als slagroom op de taart wordt het geheel ook nog eens live begeleid door de basgitaar van Owen Weston. Hij weet op de achtergrond de juiste soundtrack te voorzien om de spanning van sommige passages nog extra in de verf te zetten. Zelfs Jacques Brels ‘La chanson des vieux amants’ wordt naadloos in de voorstelling verweven om de gevoelens van Anansi’s vrouw te verwoorden wanneer ze door liefdesverdriet verscheurd wordt. De jongsten hebben het gevoel van de muziek, de zang en het geweldig pakkende spel van Ineke Nijssen om aan te geven waar het om gaat. Voor de volwassenen is er de tekst als bonus. Met ‘Anansi’ brengt Beeldsmederij DE MAAN een moderne ode aan de oude traditie van het verhalen vertellen om zo de fenomenen uit de wereld rondom ons te verklaren. < Sascha Siereveld > Credits: spel: Ineke Nijssen

