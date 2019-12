Recensie Night of The Proms 2019 ★

vrijdag 22 november 2019
Sportpaleis Merksem
Bert Hertogs

Jan en Jan hebben het ondertussen begrepen. 30.000 toeschouwers haalt hun Night of the Proms nog in Antwerpen en daar moeten ze het al enkele jaren mee doen. Nederlandse fans kunnen zondag voor 10 euro naar het evenement in de Ahoy dankzij de publieke omroep KRO-NCRV die er een exclusieve ledendag van maakt. Terwijl de Jannen in Antwerpen tot 61 euro per ticket vragen (en de Vlaming nog zo zot blijkt om dat te betalen ook voor een event dat tegenwoordig voornamelijk een covershow met symfonisch orkest is), zetten ze datzelfde product in Nederland aan braderieprijzen in de markt en doen ze daarvoor beroep op belastinggeld. Faut-le faire. Idem in eigen land waar een zomereditie in Koksijde hun NV geld laat verdienen mede dankzij de lokale belastingbetaler.

Terwijl ze twee jaar geleden nog drie concertdagen planden in Antwerpen, zijn dat er deze editie nog welgeteld twee. De heren die onlangs het Sportpaleisimperium verkocht hebben aan het Amerikaanse Live Nation en zo veel geld konden cashen, zijn er al die jaren niet in geslaagd om een duidelijke richting uit te gaan met hun event dat dit jaar aan de vijfendertigste editie toe is. Orakelden ze jaren geleden nog dat de verjonging ingezet was, dan is het toch wel hilarisch om vast te stellen dat de Proms er dit jaar Nostalgie bijgehaald heeft als mediapartner. De koers die het schip na 35 jaar moet verder varen, lijkt compleet zoek.

Een blik op de affiche van Night of the Proms 2019 geeft een mistroostige aanblik. Natalie Choquette die er twintig jaar geleden bij was, moest opnieuw gevraagd worden om de klassieke (in dit geval komische) act te verzorgen. Maar ze brak haar enkel en dus moest Tony Henry die 13 jaar geleden ook al te zien was op het evenement last minute invallen. Hij brengt onder andere ‘Largo Al Factotum’ uit Rossini’s De Barbier van Sevilla en ‘Nessun Dorma’ uit Puccini’s Turandot. Of die déjà-vus nog niet genoeg waren, blijkt John Miles (70) de laatste act van de avond. Een man die op ‘Music’ na, het anthem dat de samenzang uit ‘Land of Hope and glory’ uit de beginjaren moet vergeten, het elke editie opnieuw vooral van covers moet hebben. Het bewijst nog maar eens hoe klinisch dood dit evenement eigenlijk is. ‘Don’t give up’ van Kate Bush met een backing vocal, ‘Human’ van Rag ‘n’ Bone Man en ‘Bohemian Rhapsody’ coverde ie onder andere. Fine Fleur bracht op har beurt ook ‘Someone you loved’ van Lewis Capaldi.

10 jaar geleden stond 10CC op het ondertussen ter ziele gegane The Golden Years. Nu achtten de Jannen de tijd rijp om de Britse band waarvan Graham Gouldman met zijn 73 lentes het nog enige overgebleven bandlid is (om maar te zeggen: 10CC is bijna een coverband) met hun ‘Wallstreet shuffle’,’ I’m not in love’ en ‘Dreadlock holiday’ te boeken zodat ze die hits met een symfonisch orkest konden brengen. Maxi Jazz (62) zorgde 18 jaar geleden er nog voor dat er rond Vorst Nationaal trillingen gemeten werden door het publiek dat wild stond te springen op het concert van Faithless. Zo’n taferelen kregen we helemaal niet te zien in het Sportpaleis. De fut zat er duidelijk niet meer in bij hem, laat staan dat ie goed bij stem zou zijn. Het is dan ook pijnlijk om vast te stellen dat het orkest en de backings ‘God is a DJ’ en ‘Insomnia’ nog min of meer wisten recht te trekken.

Ook voor de presentatie gooiden de Jannen hun verjongingsprincipes van enkele jaren geleden volledig overboord. Kobe Ilsen (37) werd ingeruild voor Bart Peeters (60 op 30 november a.s.) Die laatste coverde zichzelf met ‘Ik hou meer van folk’ (dat op naam staat van Bart Peeters en de Radio’s en waarvoor Peeters als we de Ultratop mogen geloven beroep deed op de muziek van een traditional). Verder liet ie ‘Kies mij’, een coverversie van ‘You‘re a lady’ van Peter Skellern en het enige echte volledig eigen ‘Brood voor morgenvroeg’ horen. Peeters die 17 jaar geleden zijn solodebuut ‘Zonder circus’ noemde, slaat eind dit jaar en begin volgend jaar 9 keer zijn circustent op in de Lotto Arena voor een best of-show. Om maar te zeggen dat de Jannen en Night of the Proms lang niet de enigen zijn in de Vlaamse showbusiness die al hun (oorspronkelijke) visies ongegeneerd overboord gooien voor het geld. We zijn het dus helemaal eens met de kritiek van Ronny Mosuse in Belpop dat Peeters zijn eigen credibiliteit ondergraaft. Aan de ene kant wil ie een soort Vlaamse Bob Dylan zijn, aan de andere kant, en dat merkt Hugo Matthysen ook, kiest de bekende Boechoutenaar resoluut ook voor de pop – inclusief het circus - van de Radio’s, waar ie nochtans aanvankelijk klaar mee was toen ie solo begon. Of hoe de Proms en Bart Peeters elkaar gevonden lijken te hebben in hetzelfde niet zo comfortabel zittend spagaat. Dat Bart nu al hunkert naar kleinere zalen, toont dat ie weet dat ie een stuk van de artiest in hem aan het verloochenen is. Hoe pijnlijk moet dat niet zijn?

Ook niet nieuw voor de Jannen is de 42-jarige Ierse zanger Ronan Keating. Drie jaar geleden trad ie namelijk al op Night of the Proms in Duitsland op, het land waar de Proms al enkele jaren vooral op moet teren omdat daar de grootste markt op dit moment zit qua aantal toeschouwers. Keating bleek de publiekslieveling in Antwerpen, vooral bij de vrouwen. Hij bracht onder andere zijn twintig jaar oude hit ‘When you say nothing at all’, een cover – jawel! – van Keith Whitley, ‘If tomorrow never comes’ – u raadt het nooit, maar het is een cover van Garth Brooks!, en tenslotte ‘Life is a rollercoaster’ uit 2000 waar ie de originele zanger van is.

Conclusie: Night of the Proms begint meer op The Golden Years of Covers in symfonie te lijken. Een event dat vooral een aantal artiesten op hun oude dag nog een schoon pree moet gunnen. Met een mediapartner als Nostalgie en inhoudelijke keuzes (oudere presentator, oudere artiesten) kan je bezwaarlijk nog van verjonging spreken. De enige oplossing om nog iet of wat geloofwaardigheid terug te winnen, is dat Jan en Jan met directe ingang met pensioen gaan. Voor het geld moeten ze het toch al lang niet meer doen dankzij die recente lucratieve deal met Live Nation. Tijd voor een nieuwe generatie. Die passie en risico nemen boven winstbejag en risicoschuw handelen stellen. Ander en beter!

