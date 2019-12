Recensie Josephine ★★★★

‘Hezellih’ met Josephine was het op de allereerste Sonic Kids in hetPaleis dit seizoen. Josephine, dat is Josefien Deloof, die een erg kenmerkend stemgeluid laat horen. Hees, wat schriel doet ze onder andere denken aan Ella Eyre, Coely en Selah Sue. Ook Alabama Shakes, Alice Phoebe Lou, Amy Winehouse en Intergalactic Lovers behoren naar verluidt tot haar invloeden. Alle toeschouwertjes mochten knus en gezellig mee het podium op en zo lekker dicht bij haar en haar puike live band zitten. Josephine bracht een mix van pop, soul en funk naar Antwerpen. Met een slimme set die dansbaar materiaal afwisselde met rustige integere songs, wist ze de allerjongsten (5-plussers) te begeesteren. Daarbij tekende ze voor wat nu al met stip het meest vertederende live moment is dat we dit jaar hebben meegemaakt. Voor ze ‘Paris’ inzette, ging ze gewoon zitten op een kussentje tussen de allerkleinsten voor het podium die zich rond haar verzamelden om een prachtig verstilde eerste strofe van het nummer te horen. Ze had werkelijk iedereen op haar hand, en de kinderen hun gefascineerde blikken die vol aandacht keken wat er heel intiem, zuiver akoestisch aan het gebeuren was, was ontzettend schoon in zijn puur- en oprechtheid. We smolten als een waterijsje onder een stralende zomerzon bij het zien van dit tafereel.

En daar bleef het niet bij. Toen Josephine vaststelde dat ze haar gitaarband vergeten was voor ‘Please’ zette ze zich op de rand van het podium en vroeg ze aan de kindjes of iemand haar micro kon vasthouden. Dat was zo lief, die kids deden dat met een enorm plichtsbesef en ook wat fier kijkend naar hun mama om een bevestigende blik van haar naast ons te mogen ontvangen, dat de song die al erg breekbaar is, nog zoveel schoner werd in dit kader waar artiest en publiek tot een leken te smelten.

Josephine leek gewoon ook een gewoon meisje tussen alle anderen. Sportschoenen, een trui met kap, een blauwe jeans, de lange haren wat snel snel opgestoken. Openen deed ze met ‘Guns’ waarna ze vroeg wie er al van haar gehoord had. Niemand bleek. En dat was ook het antwoord dat ze verwacht had, of ze nu een publieksprijs van een tweejaarlijkse wedstrijd voor rockbands gewonnen had, of niet. Met een funky ‘Knockout’ liet ze de kinderen voor het eerst op zondagmiddag meezwaaien. James’ basgitaar klonk lekker door terwijl via de basdrum de versnelling ingezet werd. In ‘Decide’ lijken we de angst van een negentienjarig meisje in de liefde te ontwaren. Een meisje dat zich nog klein voelt. ‘Oehoehoe’ zingen de kinderen mee op ‘Like that woman’ dat Selah Sue-esk klinkt terwijl Jasper op elektrische gitaar te horen is.

Na de wondermooie strofe van ‘Paris’ trekt het nummer open wanneer Josephine terug plaatsneemt om versterkt met de andere muzikanten de dynamiek op te zoeken. Wat ons betrof, mocht de zangeres gerust het ganse nummer akoestisch brengen, of althans langer dan één strofe om zo het sublieme moment waarbij de kids volledig aan haar lippen hingen helemaal te vangen, hoewel ze bij de stevigere passages ook op een buitengewoon fijne feedback van het publiek kon rekenen. Dat klapte maar al te graag mee zoals het ook meezwaaide op het rustigere ‘Suddenly’ dat volgde.

Basgitaar, en getik op de hi-hat openden het dansbare ‘Favour‘ waarbij de piano en de gitaar snel aansloten op de melodie en de kinderen nog een laatste keer konden dansen voor afsluiter ‘Got me down’, een zeer rustig nummer waarbij alles mocht van de frontvrouw, maar de jongsten toch – wijselijk – kozen om aandachtig te luisteren.

Josephine in hetPaleis bracht een perfecte afwisselende set waarbij de kinderen heerlijk konden genieten, snoezelen, op het podium liggen, en met grote bewondering de intimistische songs konden laten binnenkomen terwijl het dansbare materiaal hun op de maat van links naar rechts deed bewegen.

Kortom: de eenentwintigjarige Josephine bracht zo’n parel van een optreden dat je er spontaan een wereldberoemde songtekst van zou gaan citeren.

Josephine ik stuur je al mijn liefde...

En elke stap die ik zet...

doe ik voor jou

Josephine

