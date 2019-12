Recensie Mamma Mia! The Party ★★★★1/2

dinsdag 26 november 2019The O2 LondenBert Hertogs

Een on-ver-ge-te-lij-ke avond bezorgde Mamma Mia! The Party ons in the O2. Eerst en vooral was het onze allereerste keer dat we die venue betraden, wat altijd al wat speciaal is. Maar wat het helemaal uniek maakte, was dat de enige echte Björn Ulvaeus van ABBA zélf aanwezig was. Dat zorgde ervoor dat de avond nog magischer werd, nog feestelijker dan anders en de verrukkelijke cast de pannen van het dak zong en speelde. Al bij de openingssongs ‘Angel eyes’ en ‘Thank you for the music’ was de sfeer erg uitgelaten. De fans zongen van begin tot einde mee, zwaaiden mee, klapten mee in de handen, … vanaf de allereerste seconde. En naarmate de avond vorderde, beleefden we het ene hoogtepunt na het andere, ook op culinair vlak. Wat. Een. Feest.

Het minste wat je kan zeggen, is dat Londen opnieuw een soort ABBA-mania beleeft. Twintig jaar staat Mamma Mia! the musical ondertussen onafgebroken op de West End. De voorstelling, goed voor 50 producties in 16 talen, werd wereldwijd al door meer dan 65 miljoen mensen gezien, in Londen alleen al werden er meer dan 9 miljoen kaartjes verkocht. Sinds deze zomer is daar ook Mamma Mia! The Party bijgekomen. Voor alle duidelijkheid: dit is niet de musical die gebracht wordt in de vorm van een dinner show. Neen, het is een totaal ander verhaal waarrond de hits van ABBA verweven worden. Het concept, een exquise Griekse viergangendiner met de beste ingrediënten en drinken, in combinatie met de Griekse sfeer van een taverne die heel geloofwaardig werd gebouwd in een hoek van the O2, slaat duidelijk ook aan bij de Britten. De spelreeks werd dan ook recent verlengd tot eind mei 2020. Op enkele meters lopen van deze locatie opent op 6 december overigens ook ABBA Super Troupers The Exhibition. Aan onze perstafel werd gesuggereerd dat Björn in Londen was om zijn finaal akkoord te geven voor die tentoonstelling, en die al bezocht een week voor de opening om enkele laatste suggesties of opmerkingen te geven.

In Mamma Mia! The Party zijn we aanbeland in Nikos taverna, op het eiland Skopelos waar de Mamma Mia! film ook ingeblikt werd in 2007. Nikos’ vader baatte vroeger de horecazaak uit. Maar die is overleden. Gelukkig heeft ie zijn zoon dezelfde naam gegeven zodat de zaak onder dezelfde naam kon verdergaan. Via de filmopnames ontmoette Nikos (Fed Zanni) de Britse make up artieste Kate (Steph Parry) die zijn vrouw werd. Kates neef Adam (Aj Bentley) en zijn dochter Konstantina (Julia Imbach) willen als koppel door het leven gaan. Kate ziet dat helemaal zitten. Nikos niet. Die zit wat vast in traditionele ideeën – hoewel hij zelf met een buitenlandse getrouwd is – en wil dat zijn dochter in het huwelijksbootje stapt met een lokale jongen. Uiteindelijk komt alles goed omdat grootmoeder (Pauline Stringer) wel haar goedkeuring geeft over de twee. Mamma Mia! The Party gaat dus over breken met traditionele opvattingen. Zo moet Nikos’ uitspraak ‘Ik ben de leider van het huishouden hier’ eraan geloven. In de subplot staat Debbie (Linda John-Pierre) als kokkin in de keuken maar ontploft de oven omdat ze een sigaret opstak. Fernando (Gregor Stewart) komt haar die repareren zodat het publiek tijdig aan het lams-, rundsvlees of aangepaste hoofdschotel kan beginnen (werkelijk met alle allergieën of mogelijke restricties om religieuze redenen wordt rekening gehouden, wij gaven op geen olijven op ons bord te willen en kregen er ook geen).

ABBA-fans krijgen verspreid over drie acts maar liefst 35 songs van hun favoriete band te horen waarvan sommige in waanzinnig straffe versies, denken we maar aan een fantastisch ‘The winner takes it all’ (gezongen door de fenomenale Julia Imbach) waarin de drums verder lekker mogen doorklinken en horen we de sirtaki geïntegreerd in ‘I have a dream’. Of hoe modern en traditie perfect met elkaar kunnen blenden, toont deze Mamma Mia! The Party treffend aan. Met ‘I’ve been waiting for you’ krijgen we een heuse Romeo en Julia balkonscène te zien wanneer Adam de ladder opgaat om zo bij Konstantina te kunnen komen.

Zeker, sommige songs worden wat makkelijk verweven in het flinterdunne niemendalletje dat het verhaal is en uiteindelijk overgaat in een miniconcert. Zo horen we dat Kate een stout meisje was, wat de intro voor ‘When I kissed the teacher’ betekent, blijkt ‘Nina pretty ballerina’ die niet single is graag undercover vanuit het publiek plots op te duiken, of horen we dat Nikos moet verder werken om geld in het laatje te brengen (‘Money money’ dat Fed Zanni operatesk brengt en via zijn feilloze uithaal ook simultaan voor een hoge waterstraal in de fontein zorgt, een suggestief beeld van een erectie als je wil).

Maar dat neemt niet weg dat de vibes fantastisch goed zitten en werkelijk ie-de-reen de beste tijd van zijn leven heeft, of je nu nauwelijks wat ziet omdat je achter een paal zit of niet. Je verlaat dan gewoon je stoeltje om de knappe acrobatie vanuit de fontein in de binnenkoer te zien op ‘Let the music speak’. Aan effecten geen gebrek dus. Zo komt er wat vuurwerk aan te pas wanneer Debbie opnieuw een sigaret opsteekt en dat voor een kortsluiting zorgt, en zien we metershoge vlammen waarvan de warmte tot aan onze tafel te voelen is, op het einde van het tweede bedrijf. Obers dansen zelfs doodleuk mee op het einde van het eerste deel. Over dansen gesproken, na de voorstelling is de dansvloer geopend en kan iedereen het ABBA-feestje verderzetten.



Conclusie: Mamma Mia! The Party herdefinieert het concept dinner show. Wat een ervaring!

< Bert Hertogs >

De songlijst:

Deel 1:

Angel Eyes

Thank you for the music

Bang a boomrang

Head over heels

Take a chance on me

I’ve been waiting for you

When I kissed the teacher

Money Money

Nina pretty ballerina

Hole in your soul

So long

Honey honey

Ring Ring

Deel 2:

Why did it have to be me

Waterloo

One of us

SOS

Mamma Mia

I let the music speak

I’m a marionette

The winner takes it all

Kisses of fire



Deel 3:

I have a dream

Does your mother know

Summer night city

Voulez vous

Gimme! Gimme! Gimme!

Super Trouper

Knowing me, knowing you

Mamma Mia

Lay all your love on me

Tiger

Does your mother know

So long

Dancing queen