Recensie & Juliet ★★★★1/2

donderdag 28 november 2019Shaftesbury Theatre LondenBert Hertogs

Een wervelende jukeboxmusical die perfect de tijdsgeest uitademt dat levert & Juliet af. Het uitgangspunt van deze nieuwe musical die geregisseerd werd door Luke Sheppard naar een boek van David West Read en muziek en liedteksten van Max Martin en vrienden, is de vraag: ‘Wat als Julia haar Romeo overleefde in het verhaal?’ Wat als zijn dood het begin was voor een nieuw leven voor haar? & Juliet is niet alleen een feministische voorstelling, ze is nog eens LGBTQ+-vriendelijk ook. Met een cast om door een ringetje te halen waarvan vooral de vrouwen Miriam-Teak Lee (dit voorjaar nog te zien in de originele Hamilton cast in Londen en nu in de hoofdrol als Julia in & Juliet) en Cassidy Janson als Shakespeares vrouw Anne (en de beste vriendin van Julia: April) de absolute uitschieters zijn in deze heerlijke feelgood musical. Zo’n productie waar we meteen opnieuw terug naartoe zouden willen gaan kijken.

Aan plottwists geen gebrek in & Juliet. Anne Hathaway, Shakespeares vrouw vindt dat haar man een sterkere schrijver zou kunnen zijn als ie van zijn hoofdpersonage een sterkere vrouw had gemaakt. Ze hekelt het feit dat ze zijn muze is maar nergens in de credits van zijn werk voorkomt en dat ie laat thuis komt, eigenlijk zijn gezin op de tweede plaats zet na zijn werk. Ze neemt dan ook de schrijfveer van hem over en herschrijft met zijn toelating een aantal zaken en zal zichzelf ook casten als de beste vriendin van Julia in het stuk: April. Op die manier komen er drie namen met een link naar een maand voor: April, May en July-ette.

Yep, & Juliet zit vol met taalhumor en daar houden we van. Nog voor de voorstelling slaan enkele castleden overigens een babbeltje met de toeschouwers op de eerste rij die een day seat ticket hebben bemachtigd. Opvallend dat ze het meeste aandacht hebben voor zij die het minst betaalden, maar wel de kou, regen en de ochtend trotseerde om voor tien uur aan de ticketbalie te staan. Ze lanceren enkele grapjes zoals: ‘Hoe noem je een kaas waarmee je een beer kan lokken? Een come on bear! (Camembert)’ Hilarisch. Het personage François bespeelt trouwens de virginaal wanneer we hem voor het eerst zien. Ook dat levert leuke dubbelzinnige taalhumor op wanneer ie ons meegeeft dat ie niet langer de virgin-aal bespeelt, wat wil zeggen dat ie geen maagd meer is (maar verderop in de voorstelling door May werd ontmaagd).

Het feit dat Shakespeares vrouw dezelfde naam heeft als een Amerikaanse actrice die een Oscar won voor beste vrouwelijke bijrol in Les Misérables, zorgt uiteraard ook voor mogelijkheden op komisch vlak of om een song van Backstreet Boys aan te passen: ‘ I want it Anne Hathaway’, net zoals er ook geknipoogd kan worden naar Shakespeares voornaam: ‘I will I am’…

Ook Frenglishe humor komt aan bod: ‘bien sûr’ en ‘bien sir’ horen we terwijl zoon François en vader Lance een familieband blijken te hebben. Vader en zoon heten de Bois en hun familieband blijkt in het tweede bedrijf ‘de Bois Band’ te heten (wat hen de aanleiding bezorgt om ‘Everybody’ van Backstreet Boys te laten horen waarop François met ‘As long as you love me’ uit de kast komt en het LGBTQ+-koppeltje met *NSYNC’s ‘It’s gonna be me’ de liefde bezingt)

May is Juliets beste vriend. Julia is niet bezig met het gender van May (verrukkelijk neergezet door een innemende Arun Blair-Mangat). Julia’s ouders dreigen haar naar een klooster te sturen als ze niet snel trouwt nu Romeo dood is. Daar heeft ze echt geen zin in. In Parijs komt ze een zielsverwant tegen: François de Bois (Tim Mahendran) die ‘overprotected’ is door zijn pa. Als hij niet snel trouwt, moet ie van zijn vader Lance (David Bedella ‘Hoe? Gingen we niet met accent spelen?’) naar het leger. Dus zullen Julia en Franky trouwen om elkaar uit de rats te helpen ook al had ze net het misverstand uit de wereld geholpen door op ‘Oops!... I did it again!’ mee te geven dat ze niet verliefd is op hem maar hem gewoon als een vriend beschouwt.

De musical gaat de romantische komische tour op wanneer May voor Franky valt en ze kussen op ‘I kissed a girl’ van Katy Perry. Of dat nog niet genoeg is, wil Shakespeare (Oliver Tompsett) ook zelf wel wat wijzigingen doen en niet alleen zijn vrouw daarover laten beslissen. Net voor het einde van het eerste bedrijf laat ie Romeo (Jordan Luke Gage) ook ontwaken onder het motto: als jij Julia mag laten overleven dan mag ik dat ook met Romeo.

Een Romeo die kennelijk meerdere liefjes had en Julia dus ontrouw was. Het neemt niet weg dat wanneer Julia te horen krijgt dat haar echtgenoot nog leeft dat beantwoordt met een ‘ow shit!’. Heerlijk materiaal om zo het tweede bedrijf in te gaan dus. Maar hoe spits en snel het eerste bedrijf verloopt, zo moeizaam lijkt het te gaan om dezelfde snelheid, spitsvondigheid, en scherpte te behouden in het begin van het tweede bedrijf. Gelukkig vindt & Juliet na verloop van tijd ook dat oorspronkelijke ritme terug met een fenomenale Cassidy Janson die samen met de verrukkelijke Miriam-Teak Lee een waanzinnige versie laat horen van ‘That’s the way it is’ dat gekend is in de versie van Celine Dion. & Juliet kent heel wat nummers van Britney Spears waarvan de meeste Miriam-Teak Lee voor haar rekening mag nemen. Ze brengt die songs met zo veel gevoel, legt soul en vibrato in de nummers, dat ze bubblegumpop van ‘… Baby one more time’ en ‘Stronger’ tot een hoger niveau tilt, er een extra laag aan toevoegt. Dat op zich is een enorme verdienste.

& Juliet speelt ook met gender. Zo horen we dus ‘I’m not a girl, not yet a woman’ gezongen woorden door Arun Blair-Mangat als May. Hij voelt zich een vrouw. Maar of hij ooit de stap zou zetten om ook fysiek een vrouw te worden, laat deze voorstelling in het midden. Tim Mahendran zingt dan weer Britney’s ‘Overprotected’ terwijl Jordan Luke Gage het tweede bedrijf opent met ‘Love me like you do’ van Ellie Goulding. Een song die ondanks zijn erotische laag weinig impact heeft op Julia. Zij kiest duidelijk om niet gedicteerd te worden, niet door Romeo, en ook niet door haar schepper Shakespeare. Ze wil een onafhankelijke vrouw zijn die zelf haar keuzes maakt wat ze onderstreept in Katy Perry’s ‘Roar’.

& Juliet is wervelend. Fris. Feministisch. Emancipatorisch. Een spetterende jukeboxmusical. Wat. Een. Feest.

De songlijst:

Deel 1:

Larger than life I want it that way … Baby one more time Show me the meaning of being lonely Domino Show me love Blow I’m not a girl, not yet a woman Overprotected Confident Teenage dream / Break free Oops! … I did it again I kissed a girl It’s my life

Deel 2:

Love me like you do Since you been gone Whataya want from me? One more try Problem / Can’t feel my face That’s the way it is Everybody As long as you love me It’s gonna be me Shape of my heart Stronger F**kin’ ¨Perfect Roar I want it that way (reprise) Can’t stop the feeling!