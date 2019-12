Recensie The Good Liar ★★★1/2

maandag 9 december 2019Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

De misdaadfilm The Good Liar van Bill Condon, naar een boek van Nicholas Searle, gaat qua stijl wat alle richtingen uit, zeker wanneer de prent een flashback naar 1943 maakt en we in volle WO II in een andere film aanbeland lijken te zijn. De film moet naar het einde toe zichzelf ook te veel uitleggen na de zoveelste leugen en dus ook plottwist die geduid moet, dat je mentaal (gedeeltelijk) afhaakt als kijker. Het neemt niet weg dat vooral het duo Ian McKellen en Hellen Mirren uiterst genietbare acteerprestaties afleveren.

The Good Liar gaat over Roy Courtnay (neergezet door een uitstekende Ian McKellen, bij het brede publiek gekend voor zijn rol als Gandalf in Lord of the Rings) die om zijn oude dag wat makkelijker door te komen samen met beleggingsadviseur Vincent (Jim Carter) zijn slachtoffers duizenden tot enkele miljoenen pond lichter maakt. Waarom ie dat doet, hoe hij daarin gerold is, en waarom zijn handlanger daarin meegaat, wordt niet helemaal meegegeven. Na een tijd verandert de kleur, de sfeer van de film zo vaak dat die richting verliest en zijn eigen geloofwaardigheid aantast.

Openen doet de film die zich in 2009 afspeelt wanneer Roy Courtnay en Betty McLeish (Helen Mirren) valse internetaccounts aanmaken. Dat leidt tot een eerste date waarin ze al meteen zeggen wie ze echt zijn. Maar ook dat blijkt achteraf allemaal een leugen zowel voor Betty als Roy. Hij staat op het punt enkele Russen enkele miljoenen lichter te maken via een vals investeringsfonds. Maar Bryn (Mark Lewis Jones) maakt een ongepaste grap over Poetin en de deal wordt dan ook afgeblazen. Roy leidt op dat moment al een dubbelleven waarin ie surft tussen de vlotte, gewiekste crimineel die tot akkoordjes komt in een stripclub en de oude man, met stok, bevend handje en pet op, die hij neerzet bij Betty. In het echte leven is de 80-jarige McKellen overigens erg fit, hij doet twee keer per week aan pilates gym.

Roy wint Betty’s vertrouwen wanneer hij door zijn knie gaat en helemaal naar de bovenste verdieping met zijn stok zou moeten gaan. Betty biedt hem dan ook een gastenkamer aan bij haar thuis. De gepensioneerde leerkracht geschiedenis aan de Oxforduniversiteit heeft een jaar geleden haar echtgenoot verloren en heeft enkele miljoenen pond op haar rekening staan. Ze is dan ook een perfect doelwit voor Roy. Alleen zit haar zoon Steven (Russell Tovey) wat in de weg. Hij doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en vindt dat zijn moeder te hard van stapel loopt. Liefde voelt Roy nochtans niet voor zijn moeder. Hij houdt het bij dat ie ‘erg gesteld is’ op haar.

Roy wordt in het nauw gedreven ondertussen. Zo heeft Bryn ontdekt dat hij erin geluisd werd en iedereen aan tafel een toneeltje opvoerde tijdens de transactie. Hij is de enige die geld verloren heeft. Roy moet dus van hem af zien te geraken. Hij kiest om hem om te brengen in het metrostation Charing Cross. De verwittiging ‘Mind the gap’ krijgt zo een extra weliswaar lugubere betekenis.

Daarnaast is er nog een Poolse beenhouwer die meer geld wil ontvangen van Vincent en Roy voor de rol die ie als Rus speelt. Roy laat de hand van de man breken. Opgejaagd stelt ie dan ook voor om zo snel mogelijk met Betty op reis te gaan. En hij stemt in om naar Berlijn te gaan. Daar blijkt zij een verrassing van formaat te hebben voor Roy. Steven confronteert Roy met zijn verleden – hij was een vertaler Duits-Engels – voor de Britten waardoor Roy niet anders kan toegeven dat ie in feite een Duitser is die de identiteit van zijn vermoorde opdrachtgever heeft aangenomen zodat ie een nieuw leven kon beginnen in het VK.

The Good Liar – waarbij McKellen ook naar mythologie en een klassieker mag verwijzen zoals de rivier Styx, Samson en Delilah, … - is ook een feministische film, met een sublieme Helen Mirren die de heerlijk naïeve gepensioneerde speelt, maar uiteindelijk minder naïef blijkt dan gedacht. Integendeel, het is een sterke vrouw die komaf maakt met haar verleden, zichzelf ervan weet te bevrijden, en de rekening – letterlijk en figuurlijk – jaren later presenteert.

< Bert Hertogs >