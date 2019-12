Recensie Knives Out ★★★★1/2

dinsdag 10 december 2019Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Een waanzinnig sterke, intelligente, komische, musicalminnende whodunit met een antiracisme statement van jewelste is Knives Out dat geschreven en geregisseerd werd door Rian Johnson. Christopher Plummer horen we als de zieke 85-jarige Harlan Thrombey tegen Ana de Armas, wat ons betreft dé revelatie van deze film in de rol van de verpleegster Marta Cabrera, zeggen: ‘Come and send me to La La Land’, een verwijzing naar de drie jaar oude musicalfilm van Damien Chazelle is dat wanneer Harlan om morfine vraagt. Don Johnson die de rol van Richard speelt, Harlans zoon, verwijst dan weer naar de musical Hamilton en de gekende quote: ‘Immigrants get the jobs done.’ verwijzend naar Marta’s roots, ze komt uit Uruguay, die de zieke Harlan verzorgt, een succesvolle detective auteur, uitgever, die twee eigendommen heeft, zo’n 60 miljoen aan assets, beleggingen en spaargeld, en een eigen zeer winstgevende uitgeverij bezit die nog het meest van al waard is. Wie heeft er baat bij om hem te vermoorden, of het op een moord doen lijken vermits Harlans dood op het eerste gezicht op zelfmoord lijkt? Dat is de vraag waarover de privédetective Benoit Blanc zich mag buigen. Een detective die ook houdt van musicals want jawel in de auto horen we Daniel Craig een stukje uit ‘Losing my mind’ van Stephen Sondheims ‘Follies’ zingen. Héérlijk.

Openen en eindigen doet de film met een tas waarop ‘My house, my rules, my coffee’ staat. Na veertig minuten weet de kijker al hoe de vork aan de steel zit van deze whodunit terwijl de ingehuurde privédetective nog nergens lijkt te staan. Iedereen heeft zowat tegen hem gelogen. Alleen Marta kan dat niet want wanneer ze dat doet moet ze meteen kotsen en verraadt ze zichzelf dus. Na veertig minuten vraag je je dan ook al meteen af hoe Knives Out je in godsnaam nog anderhalf uur zal kunnen boeien vermits je meer lijkt te weten dan de detective.

Maar dan volgt een wilde rit (letterlijk ook met Marta aan het stuur, die door Ransom de bijnaam ‘Baby driver’, een verwijzing naar de film van Edgar Wrigh uit 2017, zal krijgen tijdens een wilde achtervolging), volgt er een plot twist van jewelste (de voorlezing van Harlans testament) en gaat Knives Out zelfs de komische toer op wanneer er een herverdeling van de rijkdom dreigt uitgevoerd te moeten worden, daardoor sommigen blut zijn en is ineens moet gaan bedelen om geld. Ook de pers krijgt lucht van deze zaak wat hen extra opjaagt. Conclusie: na Harlans dood zal de wereld er drastisch anders uitzien. Dat op zich lokt zo’n heftige weerstand op dat er vanaf dan ook chantage in het spel komt. En of dat nog niet genoeg is, blijkt er naast een geheim raam ook van overspel sprake bij de Thrombeys.

Het heerlijke Knives Out dat met ‘de complexiteit en de grijswaarden vind je niet terug in de waarheid’ filosofeert, en verwijst naar verschillende klassiekers waaronder ‘Death by surprise’, gaat over mensen belonen die een goed hart hebben, tegenover zij die inhalig zijn. Maar wie is er inhalig en wie heeft er een goed hart? Meer dan ooit is dit de perfecte moraal om mee te krijgen in de bioscoop tijdens het eindejaar.

< Bert Hertogs >