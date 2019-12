Recensie Vita Siyo Muchezo Ya Watoto ★★1/2

dinsdag 10 december 2019Bourla AntwerpenSascha Siereveld

Soms komen we een theaterzaal buiten met het gevoel ‘hier moeten we nog een nachtje over slapen voor we iets op papier zetten’. Bij ‘Vita Siyo Muchezo Ya Watoto ‘ (‘Oorlog is geen kinderspel’ ) van Théâtre & Réconciliation en KVS is dat ook het geval. Puur als theaterstuk vinden we het te fragmentarisch, te weinig coherent en een aantal momenten werken niet echt. Op een bepaald ogenblik zijn we gewoon naar de diapresentatie van een reis naar Goma aan het kijken die door Valentijn Dhaenens live van commentaar wordt voorzien. Het geheel heeft te veel weg van een georganiseerde improvisatie die ter plaatse door regisseur Frédérique Lecomte nog een beetje in goede banen wordt geleid. En toch … De getuigenissen van de moeders die alles achter moesten laten, de kritische kijk op ngo’s, het mechanisme achter kindsoldaten, het doorprikken van de stereotiepe denkbeelden over Afrika, … het zijn stuk voor stuk ijzersterke elementen die je als publiek ook echt raken. Want zoals Jean Coërs het op een bepaald moment zegt: “Kunst is een wapen.” Zo is ‘Vita Siyo Muchezo Ya Watoto‘ een wapen tegen onbegrip en vooroordelen; een wapen in de strijd om verdraagzaamheid en verzoening.

Om ‘Oorlog is geen kinderspel’ te begrijpen, moet je weten dat de voorstelling eigenlijk is ontstaan in Goma. De Brusselse theatermaakster Frédérique Lecomte trok samen met enkele Vlaamse acteurs naar Congo om daar samen met kindsoldaten enkele voorstellingen te spelen. Die ervaringen werden vervolgens meegebracht naar België waar de kindsoldaten vervangen werden door Congolese acteurs, amateurs en asielzoekers. Beelden die in Goma zijn ontstaan werden gecombineerd met nieuwe elementen en zo werd ‘Vita Siyo Muchezo Ya Watoto‘ geboren.

Wie naar deze voorstelling komt kijken moet wel wat inlevingsvermogen en fantasie meebrengen. Er wordt namelijk veel met beelden gewerkt. Zo zijn armoede, rijkdom en kolonisatie geen vage begrippen, maar concrete personen van vlees en bloed. Blanken zijn zwarten en zwarten spelen de kolonisator. Niets is wat het lijkt en toch is alles wat het is.

Dat wordt nog het meest voelbaar wanneer een vrouw komt getuigen hoe ze als Congolese met een blanke vader als kind in Congo te horen kreeg dat ze maar terug moest keren naar haar vaderland. Wanneer ze nu in Brussel door de straten loopt, krijgt ze exact dezelfde opmerking. Het was een pakkend relaas van een moeder die nergens thuis is en overal een vreemde. “Velen denken dat Europa het paradijs is voor alle Afrikanen, maar ik ben naar hier gekomen om mijn leven te redden. Het is mijn schaduw die in Europa leeft. Mijn hart leeft nog in Afrika.”

‘Vita Siyo Muchezo Ya Watoto‘ zet heel sterk in op het doorprikken van vooroordelen en stereotiepe beeldvorming. Zo start de voorstelling met de positieve boodschap: “Er is veel in Congo. We hebben werkelijk alles in Congo. Congo is het paradijs.” Via heel wat beelden proberen Frédérique Lecomte en haar cast een veel genuanceerdere kijk op Congo te bewerkstelligen. Aan de hand van ludieke stukjes wordt de spot gedreven met het blanke superioriteitsgevoel tijdens, maar ook na de kolonisatie. Er zit een geweldig sterk stukje in van een Congolese vrouw die een pakje krijgt opgestuurd van haar Europese ‘vriendin’.

Men is ook erg kritisch tegenover de rol van ngo’s in Afrika. Acteur Valentijn Dhaenens vertelt hoe hij zelf getuige was van hoe een grote Duitse ngo nep-kindsoldaten ‘fabriceert’ om zo de opgelegde quota te halen opdat ze hun financiering niet zouden verliezen. Hij zag met eigen ogen hoe pervers het systeem vergroeid is dat op dit moment het geld dat dient om kindsoldaten te bevrijden eigenlijk het conflict financiert dat kindsoldaten maakt. Het stemt allemaal tot nadenken. En dat is waar ‘Oorlog is geen kinderspel’ zeer goed in slaagt. Het mag dan al een allegaartje zijn van allegorieën, vertellingen, liedjes en oorlogsscènes waarbij de rode draad soms een beetje zoek is, ze slaagt er wel in om iets te vertellen.

< Sascha Siereveld >

Credits:

REGISSEUR Frédérique Lecomte

MUZIEK Jean Claude Minani

MET Léonard Berthet-Rivière, Coërs Jean, Valentijn Dhaenens, Emilienne Flagothier, Jean Marie Kabanza, Patricia Kargbo, Jean Claude Minant, Prosper Nduwayo, Do Nsoseme Dora, Marie-Charlotte Siokos, Bibi Van Lieshout, Eva Zingaro-Meyer. DRC Jonathan Baibonge Mulwa, Elia Baibonge, Mapendo Bazungu Martha, Kidume Dieumerci, Deborah Kahindo, Bushiri Kalume Mande, Cecile Kavira, Brave Kilonfu Mulengetsi, Ishara Maboko, François Misangu Byemba, Prix d’Achat Muhindo Kamate, Lebon Mumbere Karasisi, Maisha Mustafa, Shukuru Nadinne, Yves Ndagano, Aron Ndoole, Baraka Neema, Rebecca Neema, Marie Louise Sekabogo Banganya, Boyd Stout, Elie Syauswa Phinée, Ezechiel Tumaini Bitaraka, Albert Ushindi Lumoo, Fiston Wilondja Byamungu BXL Mohammed Almafrachi, Sekou Coumbassa, Ewout D’Hoore, Hadjiratou Diallo, Ousmane Diallo, Anne Kilubusha-Banakayi, Mariam Kourouma, Koné Oulaymatou, Sonia Byby Sona, Bintou Touré, Aissé Traoré

DRAMATURGIE Ewout D’Hoore, Yves Wellens, Kristin Rogghe

SCENOGRAFIE & KOSTUUMS Christine Mobers

UITVOERING KOSTUUMS Divin Efsiba, Marion Galisson

LICHTONTWERP Mohammed Sultan Daaboul

REGIE-ASSISTENTIE DRC Juliette Damien

PRODUCTIELEIDING Miek Scheers, Tamara Gullentops

TECHNIEK Steven Brys, Patrick Van Neck

LOGISTIEK Claude Amini, Papy Chimalamungo Miruho

VERTALING DRC Jean Marie Kabanza, Prosper Nduwayo

FOTOGRAFIE Véronique Vercheval

PRODUCTIE Théâtre & Réconciliation, KVS

IN SAMENWERKING MET Centre Des Arts Scéniques, Ret International - Goma, Ritcs, Fedasil, Central, Médecins du Monde