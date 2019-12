Recensie Musical Wonderland ★★★

vrijdag 13 december 2019Sint Carolus Borromeuskerk AntwerpenSascha Siereveld

Met Kerstmis voor de deur is het weer de hoogste tijd voor kerstconcerten. Kan je je in Antwerpen een passender decor voorstellen dan de Sint-Carolus Borromeuskerk? BSO-producties heeft daarbij klassebakken als Hans Peter Janssens en Anne Mie Gils weten te strikken die voor de gelegenheid begeleid worden door een symfonisch orkest van 30 muzikanten o.l.v. Manu Jacobs en een groot koor. De verwachtingen lagen vooraf dan ook erg hoog gespannen.

De opener van de avond ‘The prayer’ is meteen een schot in de roos. Hans Peter Janssens en Anne Mie Gils stellen niet teleur. ‘As if we never said goodbye’, ‘Nessun dorma’, ‘One moment in time’, ‘Bring him home’ en ‘Amazing Grace’ zijn telkens weer een ware streling voor het oor. Maar ‘Musical Wonderland’ brengt ook nog andere solisten in de schijnwerpers en die vallen tijdens hun solo’s merkelijk lichter uit. Charlie Chaplins ‘Smile’ maakt het de luisteraars wel erg moeilijk om te blijven lachen wanneer de soliste van dienst meer noten mist dan haalt. Anne Reyniers horen we dan weer groeien tijdens ‘The Christmas song ‘. Niki Vanlerberghe weet op haar beurt aangenaam te verrassen met de hoge noten tijdens het vrolijke, uptempo ‘All I want for Christmas is you ‘. Maar de jonge solisten zijn op hun best als ze tijdens ‘Christmas lullaby’ de krachten bundelen en in de meerstemmigheid duiken.

Wat zou Kerst zijn zonder ‘White Christmas’ van Irvin Berlin? Hans Peter Janssens heeft dan ook de eer om deze klassieker der kerstklassiekers te brengen in dit geweldige decor. Zijn warme stem in combinatie met een volledig symfonisch orkest doet een mens spontaan verlangen naar een gezellige woonkamer met een heerlijk romantische open haard terwijl buiten de sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen. Je kan op zo’n moment maar één ding doen en dat is genieten van het moment. En Hans Peter bezorgt ons tijdens deze Musical Wonderland nog wel meer van die momenten. ‘Nessun dorma’ start heel beheerst tot de violen en het koor de spanning opbouwen. Je gaat spontaan de ogen sluiten om nog meer te kunnen genieten van het moment, maar dan mis je de dansers die hun best staan te doen om in deze setting wat aandacht te krijgen.

Stijn Vermeylen heeft voor verschillende liedjes uit deze voorstelling de moeite gedaan om een choreografie te verzinnen die een visuele meerwaarde moet brengen, maar de locatie leent zich daar niet echt toe. De zichtlijnen naar de dansers zijn beperkt en dansen in het gangpad van een kerk is ook verre van ideaal. Ondanks de inspanningen die de jonge dansers leveren, komt de dans nooit echt uit de verf. Waarschijnlijk zal dit tijdens de voorstellingen in CC De Kern wel beter tot zijn recht komen.

Maar nu even terug naar ‘Nessun dorma’. We vertelden al dat we aan het genieten zijn van de spanningsopbouw en het arrangement. Maar het echte catharsismoment komt wanneer Hans Peter de “Vincerò” de kerk in stuurt en de laatste noot weet aan te houden. Dat is het moment waarop je koude rillingen krijgt van genot. En als we dan toch al aan het genieten zijn, kan ‘Bring him home’ uit ‘Les Misérables’ er ook nog bij. De beheersing, de kopstem en dan die laatste, uiterst fijne noot, het is om duimen en vingers van af te likken.

Uiteraard moet Anne Mie Gils niet onder doen voor deze prestatie. Haar versie van ‘As if we never said goodbye’ uit ‘Sunset Boulevard’ is puur muzikaal genieten. Het start heel schuchter en terughoudend, wordt geleidelijk wat zekerder en barst dan helemaal open. Het orkest komt hier ook volledig tot zijn recht. Tegen het moment dat Anne Mie bij “And this time will be bigger and brighter than we knew it.” is, staan alle registers open en is de hele Sint-Carolus Borromeuskerk tot in het kleinste hoekje gevuld met klank, hoop en positiviteit.

‘Feed the birds’ uit ‘Marry Poppins’ is heel fijn en zacht en staat daarmee in schril contrast met ‘One moment in time’ van Whitney Houston. Daar mogen Anne Mie Gils en het orkest zich lekker laten gaan en wordt een hoop positieve power over het publiek uitgestort. Het extra applaus dat Anne Mie Gils na dit nummer krijgt, zegt wat ons betreft genoeg. Ze weet hier duidelijk de juiste toon te zetten.

Dat kan jammer genoeg niet altijd gezegd worden van de verschillende andere vrouwelijke sollisten die tijdens ‘Musical Wonderland’ hun momentje onder de spots krijgen. Sommigen onder hen zitten wel eens een keertje naast de toon of klinken toch net iets te zwak om boven het orkest uit te komen. Met als absolute dieptepunt het nummer ‘Smile’. Ook hier krijgen we koude rillingen, alleen is het dit keer niet van genot. We hebben er alle begrip voor dat je als amateur wel eens stress kan hebben, maar wat we hier horen kan toch echt niet. Anne Reyniers heeft ongetwijfeld ook last van stress als ze start met haar uitvoering van ‘The Christmas song’. Ze begint eerder schuchter, maar groeit hoorbaar naarmate de stress wegebt. Saar Jacobs mag tijdens ‘Let is snow’ het publiek trakteren op een lekker jazzy versie van deze kerstklassieker. Haar stem klinkt fijn en aangenaam, maar kan soms net niet op tegen het geweld van het koper in het orkest.

Daar heeft verteller Chris De Backer gelukkig geen last van. Telkens hij op de bühne komt, zwijgen de instrumenten en hangt het publiek aan zijn lippen. Hij mag tussen de verschillende nummers door een verhaaltje vertellen over Jef, Marie en hun kerstwonder. Het vormt een aangename afwisseling tussen de liedjes en zorgt tevens ook voor een rode draad in de voorstelling. Chris is een begenadigd verteller, heeft een aangename stem om naar te luisteren en weet hoe hij het publiek moet laten hunkeren naar meer. Hij heeft daarenboven een mooi verhaaltje te brengen; eentje dat perfect past bij de kerstsfeer van ‘Musical Wonderland’.

< Sascha Siereveld >

De setlist:

The prayer (Anne Mie Gils en Hans Peter Janssens) White Christmas (Hans Peter Janssens) Let it snow (Saar Jacobs) Oh, holy night (Lies Jacobs, Saar Jacobs en Lies Snyders) When you believe (Anne Mie Gils en Johanna Jacobs) All I want for Christmas is you (Niki Vanlerberghe) As if we never said goodbye (Anne Mie Gils) Have yourself a merry little Christmas (Nele De Fyter) Christmas lullaby (Katrien Basslé, Lies Jacobs en Johanna Jacobs) Nessun dorma (Hans Peter Janssens) Sleigh ride (instrumentaal) Feed the birds (Anne Mie Gils) Smile (Annoek Langmans) Ave Maria (Hans Peter Janssens) One moment in time (Anne Mie Gils) Bring him home (Hans Peter Janssens) Heal the world (Anne Mie Gils en 4 solisten) The Christmas song (Anne Reyniers) Anthem (uit Chess) (Hans Peter Janssens) Amazing Grace (Anne Mie Gils en Hans Peter Janssens)

Bis: