Recensie Jumanji The Next Level ★★

maandag 16 december 2019Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Groot nieuws – al wordt het stil gehouden - bij Kinepolis Antwerpen. De gloednieuwe IMAX-zaal (20) is een week eerder dan voorzien open gegaan. Niet alle bouwprojecten in Antwerpen lopen dus vertraging op. Hoewel zo’n groot scherm en de klank je niet alleen een kijker maken van een prent, maar voor een heuse filmervaring zorgen waarbij je als het ware in het verhaal gezogen wordt, kan die sterkte niet camoufleren dat Jumanji The Next Level als een overbodig vervolg aanvoelt. Niet dat filmliefhebbers daar zo over denken trouwens. Hoewel de nieuwe avonturen van Spencer, Fridge, Martha, en Bethany nog maar sinds kort in de bioscoop te zien zijn, is die drie dagen na zijn wereldwijde release al winstgevend. De film kostte naar verluidt 125 miljoen dollar. Wereldwijd bracht ie al meer dan 212 miljoen dollar op.

Jumanji The Next Level breidt verder op Welcome to the jungle dat twee jaar geleden in de bioscoop te zien was. Hetzelfde kwartet zien we aan het werk: Dwayne Johnson als Dr. Smolder Bravestone, Jack Black als Professor Sheldon ‘Shelly’ Oberon, Kevin Hart als Franklin ‘Mouse’ Finbar en Karen Gillan als Ruby Roundhouse. Herinneren we ons nog een hilarische verleidingsscène die Karen mocht spelen in de vorige film op de tonen van ‘Baby I love your way’, dan moet gezegd dat deze opvolger toch een heel stuk minder grappig is. Pas op het einde wordt het echt leuk wanneer Ruby samen met de andere avatars een list bedenkt om Jurgen de Bruut (Rory McCann) te verslaan. Dat is de slechterik van deze film. Hij vermoordde de ouders van Bravestone en heeft een magisch juweel: The Falcon’s Heart in zijn bezit. Daarvoor brandde ie een dorp plat en vermoordde hij de inwoners.

Zo lang dat juweel het zonlicht ziet, is het land vruchtbaar. Jurgen laat het kostbare ding meteen in een kist steken zodat er geen zonlicht aankan, en beveiligt het goed door enkele hyena’s. Gevolg: het land wordt meteen getroffen door droogte zodat er honger en armoede ontstaan. Ruby zal doen alsof zij de bruid is die Jurgen beloofd is in de deal om het juweel. Maar ze zal door de mand vallen waardoor ze niet anders kan dan het opnemen tegen de zware mannen van Jurgen op de tonen van – wat dacht u anders? – ‘Baby I love your way’ van Big Mountain – waarbij ze de heren ‘ten dans vraagt’. Het is immers haar openingsdans, niet?

Dat Jumanji opnieuw gespeeld wordt, komt door Spencer. Zijn relatie met Martha staat even op pauze, en verder lijkt ie gewoon een grijze muis tussen de massa die net als iedereen last heeft van guur weer en tegenslagen zoals een handvat van een overvolle koffer die het plots en op een ongelukkig moment begeeft. Hij verlangt terug naar het spel omdat ie als Bravestone wel een held was en opviel.

Maar dat plan loopt niet zoals ie dacht. Hij zal helemaal niet als Bravestone terugkeren in Jumanji maar als Ming Fleetfoot (geacteerd door Awkwafina) die een kei is in stelen en zakkenrollen maar ook allergisch is. Spencers grootvader Eddie Gilpin (Danny DeVito) wordt nu de nieuwe Bravestone. Milo Walker (Danny Glover), een oude vriend en voormalig vennoot van Eddie die tegen Eddies zin zijn restaurant verkocht – later zal blijken dat ie terminaal is – heeft als avatar Franklin ‘Mouse’ Finbar. Vroeger was Professor Sheldon ‘Shelly’ Oberon de avatar van Bethany. Maar dat personage is deze keer voor Fridge en Bethany duikt nu op als Cyclone, een zwart paard dat kan vliegen. De enige die dus dezelfde avatar heeft als in de vorige prent is Martha die Ruby Roundhouse mag spelen.

Ook Alex Vreeke (Colin Hanks) wordt opnieuw gespeeld door Jefferson ‘Seaplane’ McDonough. De spelers zijn deze keer dus niet alleen met meer, de avatars hebben nu ook licht aangepaste sterktes en zwaktes. Zo moet Bravestone Switchblade vrezen, ook omdat ie een passionele affaire heeft met Flame (een personage dat niet meespeelt en dus steeds dezelfde beperkte dialogen gebruikt waar Eddie als Bravestone (geacteerd door Dwayne Johnson) met plezier misbruik van maakt door een kusscène opnieuw te beleven. De profiteur!

Komt daarbij nog dat Eddie als Bravestone wat nonchalant is, anderen de limieten van hun avatar willen testen, wat junglewijsheid laten horen, enz. zodat er net als in de vorige prent nodeloos en dom levens verloren gaan bij de start. De meesten hebben dan ook nog maar één leven voor het eindspel ingezet wordt. Het zou de film extra spannend moeten maken, maar zorgt net voor een gigantisch déjà-vugevoel.

De nieuwe elementen zoals het kunnen veranderen van avatar door in magisch water (met een groene schijn) te springen, en de ‘Jumanji berry’ vangen die later van pas zal komen, voegen te weinig toe. Jumanji The Next Level komt ook traag op gang, gebruikt nagenoeg dezelfde soundtrack als de vorige film wat erg budgetvriendelijk overkomt, en er zitten niet zo gek veel actiemomenten in die ons omverblazen op een wilde achtervolging door struisvogels in de woestijn, en mandrils op de draaiende loopbruggen na.

Op het einde verwijst Jumanji The Next Level naar de allereerste film uit 1995 wanneer er struisvogels uit het spel in de echte wereld de achtervolging inzetten. Ook Nora Shepherd (Bebe Neuwirth) is terug uit de allereerste film (daar was ze de tante van Peter en Judy). Hier baat ze het restaurant uit waar Milo en Eddie nog werkten. Je zou dus kunnen stellen dat met deze derde Jumanji-film de cirkel rond is. Maar ons lijkt het veel waarschijnlijker dat Sony Pictures – gezien het feit dat ook deze derde film een kaskraker is – aan Jumanji 4 denkt. Sommige dingen zijn – net als Jumanji The Next Level – nu eenmaal voorspelbaar.

< Bert Hertogs >