Recensie Cinderella ★★

vrijdag 20 december 2019Stadsschouwburg AntwerpenSascha Siereveld

Voor producent Music Hall is hun nieuwste kindje ‘Cinderella’ de opvolger van ‘Peter Pan, The Never Ending Story’. Wat ons betreft is het eerder ‘Peter Pan, The Never Ending Story’ van de Aldi. In concept is het vergelijkbaar, maar waar de eerste productie nog kon rekenen op een hele schare hits waaronder ‘One day I’ll fly away’, ‘Forever young’ en ‘You raise me up’, moet ‘Cinderella’ het stellen met een hele reeks onbekende nummers die achter elkaar worden geplakt en slechts twee herkenbare nummers: ‘I Gotta Feeling’ van The Black Eyed Peas en ‘(Everything I Do) I Do It for You’ van Bryan Adams. ‘Cinderella’ heeft geen spectaculaire en oogverblindende grafische projecties die de meest wonderbaarlijke werelden oproepen, maar moet het daarentegen stellen met een geprojecteerd potloodsilhouet om aan te geven dat we van locatie wijzigen. En al doen de dansers en de hoofdcast nog zo hun best, ‘Cinderella’ slaagt er op geen enkel moment in om een magische en sprookjesachtige sfeer op te wekken.

Music Hall bewees in het verleden al dat je door bekende liedjes in een nieuwe context te plaatsen een gekend verhaal kan brengen als musical. Voeg daarbij nog wat spektakel, acrobatie, dans en moderne grafische theatertechnieken en je kan het publiek meenemen op een droomreis naar een magische fantasiewereld. Het is een recept dat al bewezen heeft dat het werkt, maar … je moet wel starten met kwalitatieve basisingrediënten. En daar wringt het glazen muiltje bij ‘Cinderella’. Componist en dirigent Matt Dunkley heeft hier eigenlijk maar twee herkenbare nummers in de show weten te integreren en moet het voor de rest met onbekend werk stellen. Dit maakt dat de herkenbaarheidsfactor al meteen wegvalt en de liedjes het enkel moeten hebben van hun intrinsieke kwaliteiten. En daarin zijn ze te zwak. Melodie en inhoud spreken niet echt aan en het zijn enkel de prestaties van Roos van der Waerden, Pieter Casteleyn, Sofie De Schryver en Roel Felius die de boel nog een beetje weten te redden.

Roos van der Waerden heeft een hele mooie stem die wondermooi combineert met die van Pieter Casteleyn en toch komt ‘Een puur gevoel’, de hertaling van ‘(Everything I Do) I Do It for You’, nooit echt tot zijn recht. Dat heeft alles te maken met de tekst die Peggy Verhoeven en John Hoelen geschreven hebben. Ze werken met sprekende beelden en een fijne taal, maar hij bekt niet op de melodie waardoor Roos en Pieter soms erg onnatuurlijk moeten fraseren. Het hindert de natuurlijke flow van het nummer terwijl Roos van der Waerden en Pieter Casteleyn echt wel een puike prestatie neerzetten.

En zo is ‘Cinderella’ meermaals de productie van de gemiste kansen. Laurent Flament heeft mooie choreografieën ontworpen, maar laat zich op een zwak moment verleiden om een dans te ontwerpen met vier draken van kasten die voor de rest weinig functie hebben. Peggy Verhoeven en John Hoelen hebben de vaart in de voorstelling willen houden door tussen de liedjes door heel weinig tekst te schrijven, maar missen daarbij ook de kans om de rollen uit te werken. Het resultaat is dat we zitten te kijken naar een voorstelling waarbij de personages de diepgang hebben van een ontbijtbordje en in het in de dialogen ontbreekt aan elke vorm van spitsvondigheid. Het voelt voor ons aan als entertainment voor kleuters. En dat terwijl het materiaal waar ze mee aan de slag gingen toch wel wat meer potentieel heeft.

Misschien moet ‘Cinderella’ nog een beetje groeien en ziet men tijdig in dat men hier en daar toch nog een beetje bij kan schaven om de voorstelling te laten groeien.

< Sascha Siereveld >

Cast:

Ella: Roos van der Waerden

Prins: Pieter Casteleyn

Emily, mama van Cinderella: Sofie De Schryver

George, vader van Ella: Roel Felius

Stiefmoeder: Isabelle Heremans

Stiefzus Drizella: Stéphania Casneuf

Stiefzus Anastasia: Susan Tonnard

Hofmaarschalk: Sacha Sebutun

Lucias, de dienstknecht: Ernest Sarino Mandap

Credits:

Producent: Music Hall

Scenario & liedteksten: Peggy Verhoeven en John Hoelen

Regie: Christophe Ameye

Componist: Matt Dunkley

Choreografie: Laurent Flament