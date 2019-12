Recensie Smoke ★★

zaterdag 21 december 2019
KVS Brussel
Bert Hertogs

Een samenwerking tussen De Roovers, Skagen én de Nieuwe Tijd is Smoke. Dat creëert verwachtingen. Helaas worden die in het stuk dat gebaseerd is op Paul Austers roman die 24 jaar geleden ook verfilmd werd door Wayne Wang niet helemaal ingelost. Vooral de stroeve scenografie, waardoor het geheel als een opeenvolging van losse scènes aanvoelt, het decor (houten blokken waarop of waarrond gespeeld wordt, en die je al kilometers van tevoren als dominosteentjes ziet vallen), de beperkte urgentie van de tekst (auteur met writers block zoekt kerstverhaal) en de slechte akoestiek van de KVS Box (het helpt uiteraard ook niet wanneer Robbie Cleiren en Mathijs F Scheepers met hun rug naar het publiek praten) maken het knap lastig om je aandacht bij deze 75 minuten durende voorstelling te houden. Gelukkig is er Ikram Aoulad die in haar eentje als dienster, als Jimmy (een ontgoochelde Anderlechtfan in het begin van de voorstelling) en als rebelse dochter Felicity die de dochter is van Bill of Bobbie (Robby Cleiren), een rijk palet aan personages en dito emoties mag neerzetten. Felicity’s moeder (gespeeld door Suzanne Grotenhuis) schat dat Bobbie 50% kans maakt om de vader te zijn van haar dochter. Dat die laatste dan ook dreigt te ontsporen, hoeft niet te verbazen. Ze houdt er tegen de zin van haar moeder een relatie op na met Chico die haar zwanger maakte. Uiteindelijk zal blijken dat ze voor abortus koos wat tot een doorleefd a capella ‘Bye bye baby don’t you cry’ leidt.

Ikram Aoulad mag in Smoke dus een rijk palet aan personages tonen en dat gaat haar erg goed af. De actrice die onder andere te zien was in de Luizenmoeder, Cordon, het gedrocht de Collega’s 2.0 en Over Water levert alweer een topprestatie af. Vrouwen met ballen, ook al zijn ze klein van gestalte, ze weet ze verdomd goed neer te zetten. Daartegenover zet een bij momenten sensuele ober neer, met bruine schort rond haar middel die haar strakke bips accentueert wanneer ze dartelt tussen de houten blokken.

Al vooraan in de voorstelling horen we een quote waarnaar de voorstelling verwijst: ‘Je kan rook niet wegen, dat is hetzelfde als luchtwegen/lucht wegen.’ klinkt het. In Smoke volgen we Rashid (Nick Renzo Garcia) die een kamertje wil huren bij auteur Paul Benjamin (Mathijs F Scheepers). Maar na drie dagen moet ie er al uit omdat de auteur zich niet kan concentreren en geen letter op papier krijgt door het minste geluidje dat de huurder laat horen. Rashid blijkt in feite Thomas Cole te heten, en is de zoon van Cyrus Cole (Luc Nuyens) die dringend klanten over de vloer moet hebben van het tankstation dat ie net heeft gekocht, wil hij niet failliet geraken. Rashid heeft een envelop van bijna 6.000 euro gevonden waarin misdaadgeld zit. The Creep heeft dat laten vallen, is zijn verklaring, na een bankoverval. Rashid geeft dat geld aan Bobbie wanneer hij de kraan heeft laten open staan en daardoor dure Cubaanse sigaren verloren zijn gegaan. Bobbie aanvaardt het geld maar geeft het op zijn beurt aan zijn voormalige vriendin (rol van Suzanne Grotenhuis) zodat ze daar Felicity mee kan helpen. The Creep staat op een avond aan de deur van Paul, die een tv gekregen heeft van Rashid, op zoek naar het geld. Rashid/Thomas heeft op zijn beurt zijn vader leren kennen in het tankstation maar stelde zich aan hem voor als Paul Benjamin. De man waarbij ie een kamer huurde.

Smoke waarvan de tekst ook even verwijst naar Macbeths ‘Tomorrow and tomorrow and tomorrow’ speech van Shakespeare, komt erg fragmentarisch over, in se zijn het losse scènes, de gebeurtenissen van de personages verlopen naast elkaar, maar worden iet of wat met elkaar verbonden via een en dezelfde man: de sigarenverkoper Bobbie (Robbie Cleiren). Op dat vlak klopt het scènebeeld van Stef Stessel: losse blokken die een domino-effect kunnen veroorzaken wel. Maar ons deed het allemaal niets op de prestatie van Ikram Aoulad na. Smoke is ons te vrijblijvend en zal al even vluchtig uit ons geheugen verdwenen zijn als het wolkje (sigaretten)rook op het einde van de voorstelling.

< Bert Hertogs >