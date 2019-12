Recensie Charlie s Angels ★★

donderdag 26 december 2019Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Opvallend hoe divers het publiek is dat naar de recentste Charlie’s Angels gaat, waar we Elizabeth Banks (die tevens ook de rol van Rebekah Bosley neerzet) een nieuwe generatie Angels zien regisseren. We hadden het dus goed fout dat dit een film van en voor vrouwen is. Wel is het zo dat deze prent een en al feminisme uitstraalt. Ralph (David Schütter) die zal omkomen wordt als ‘nevenschade’ geklasseerd terwijl Helena – terecht - het gevoel heeft dat ze hem heeft vermoord. Het ontbreekt ‘m dus wel een beetje aan menselijkheid, aan voldoende gewetenswroeging in deze film. Verder is ook hét thema van het jaar aanwezig in de prent: duurzame groene energie. Maar net daar wringt het schoentje.

Calisto heet de uitvinding. Bij Brock Industries vinden ze de tijd rijp om het apparaat dat een alternatieve energiebron is en tevens energie kan opslaan te marketen. Een gans bedrijf verwarmen, verlichten, enz. kan vanaf nu – via blockchaintechnologie - zonder aangesloten te zijn op het traditionele netwerk. Het is groen en duurzaam, klinkt het. Maar ingenieur Elena Houghlin (een verrukkelijke Naomi Scott die wel eens braakt, een slechte adem blijkt te hebben en er blijkbaar in slaagt om lang op haar hoge hakken te kunnen lopen zonder te vallen of haar voet om te slaan: dat noemen we pas een heldin!) die het ontwierp vindt het nog te vroeg om Calisto al te commercialiseren. Ze heeft net ontdekt dat het systeem ook gevaarlijk kan zijn en als een bom kan ingezet worden. Een aantal cruciale aanpassingen en bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn dan ook nodig volgens haar.

Maar haar baas hoort zelfs haar betoog niet en is vastberaden. Hij wil het verkopen. Naïef als hij is denkt ie dat de koper goede bedoelingen heeft. Elena ruikt onraad, verwittigt de Europese afdeling van Townsend Agency en spreekt af met Edgar Dessange (Djimon Hounsou) in een horecazaak. Hodak (Jonathan Tucker) vermoordt hem tijdens een achtervolging. De wagen met Elena erin belandt in het water. Ze kan gered worden. De Angels brengen haar naar een safehouse en vervolgens passeren ze bij Saint (Luis Gerardo Méndez) – achter de sterke Angels staat een sterke man (wat een knap tegenargument vormt voor zij die deze Charlie’s Angels een simplistische en eenzijdig pro vrouwen en anti-mannen film zouden vinden) – die de dames geneest als ze zich bezeerd hebben, hen van gezond voedsel voorziet, bewapent en er zelfs op psychologisch vlak voor hen is. Hij verzorgt dus in zijn eentje het lichaam, de ziel en het geheugen/verstand van de dames. Kijk, dat is nu eens een topjob waar wij meteen voor zouden willen tekenen. Of u daar enige vorm van jaloezie ontwaart bij ons? Reken maar!

Elena zal haar info overdragen aan de Angels. Maar wanneer Rebekah er plots niet meer is wanneer ze in een netelige positie zijn terechtgekomen in een steengroeve, begint het te dagen dat er misschien wel een mol in het team zit. En waar is Peter Fleming?

Charlie’s Angels brengt ons onder andere in Berlijn, Londen, Rio de Janeiro, Istanboel en Hamburg. Twee scènes zijn best wel spannend. Wanneer Elena dreigt te verdrinken of wanneer Sabina Wilson (Kristen Stewart) dreigt meegesleurd te worden tussen blokken steen in een machine die in de loods van de steengroeve staat. Helaas zijn de special effects, de schietpartijen, zo knullig uitgevoerd dat je gewoon door de film heen ziet en weet dat al die vlammetjes wanneer er geschoten wordt, er in de postproductie digitaal aan zijn toegevoegd.

De actiekomedie is ook maar slechts hier en daar grappig. De vermommings- en ontsnappingsscène in en uit het bedrijf waar Calisto ontworpen werd is kostelijk. Verder zien we Elena een soort blauwe gom verkeerd gebruiken waardoor ze zichzelf bewusteloos maakt met haar vinger. Sabina gaat met haar dan maar op de Bosporus varen op een toeristische boot. Een kindje vraagt haar of ze dood is (Elena ligt tegen haar schouder alsof ze compleet uitgeteld is van een feestje) waarop Sabina hem aanmoedigt haar even in het gezicht te porren met een vinger.

De prent moet het uiteindelijk vooral hebben van het glamourgehalte van het trio Stewart - Scott – Balinska. In de verleidingsscène in het begin van Charlie’s Angels tussen Stewart en Chris Pang (als de internationale fraudeur Jonny Smith die zo in Rio opgepakt wordt maar later in de film terug opduikt. Blijkbaar is ie dan toch niet overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten …) en de finale in Chamonix (met de drie in cocktailjurk die uiteraard niet scheurt ondanks de actie) zien ze er om door een ringetje te halen uit. Tot drie keer toe krijgen we overigens ook kort de stijve tepels te zien van Kristen Stewart in haar strakke witte shirt. En neen dat gebeurt niet wanneer ze door Ella Balinska in het begin van de film weggeduwd wordt op een wolkenkrabber.

< Bert Hertogs >