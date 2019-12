Recensie Yummy ★★★★

Terwijl zowat de ganse internationale journaille moord en brand schreeuwt over Cats en meldt dat er mensen de zaal uitvluchten, hebben we dat deze week niet meegemaakt in zaal 24 van Kinepolis Antwerpen maar wel in zaal 11 waar Yummy speelt. Ook al heeft de prent het 16+-label, blijkbaar is deze Vlaamse komische splatterfilm van Lars Damoiseaux die hij met Eveline Hagenbeek schreef – we hebben diep proberen te graven in ons geheugen, maar komen niet meteen op een recente film die de vergelijking met dit pareltje doorstaat – ook voor sommige volwassenen totaal ongeschikt. We zagen tussen de vijf en tien toeschouwers de zaal immers verlaten. Het toont aan dat het KNT-label inderdaad hopeloos verouderd is en er beter met icoontjes gewerkt wordt. Er kan bijvoorbeeld zoals bij een pretparkattractie met een vermelding gewerkt worden: niet voor gevoelige zielen, magen en/of zwangere vrouwen. Als u dus een hongertje zou hebben en dorst voor u Yummy wil zien, één goede raad van ons: hou het licht. Geloof ons, de film met zijn heerlijke ongenuanceerde on-Vlaamse rechttoe rechtaan-stijl komt stevig binnen. En dan hebben we het nog niet gehad over het moordende – hé, een woordspeling! – ritme die die erop nahoudt.

‘Je had gelijk. Er is niets mis met een F-cup’. Kijk dat is nu eens dé ontboezeming – hopla, nog eentje – waar we echt op zaten te wachten tijdens deze horrorfilm. Alison (Maaike Neuville, waar je deze maanden niet omheen kan. Naast haar knappe rol als Delphine in ‘de Twaalf’ waar ze de onderdrukte vrouw van de gewelddadige Mike, neergezet door een ijzersterke Titus De Voogdt, speelt, is ze straks ook in de bioscoop te zien in ‘All of Us’ van Willem Wallyn en ‘Ghost Tropic’ van Bart Devos) trekt met haar vriend Michael (Bart Hollanders) naar een Oost-Europese kliniek voor een borstverkleining. Ze twijfelt nog tussen een B en een B en een half. Ze heeft het gehad met mannen die naar haar twee tieten zitten te loeren, onder andere wanneer een bus vol pubers naast hen staat waarbij de kerels een wel erg goede inkijk in haar decolleté hebben, en allerlei schunnige gebaren beginnen maken. In de lift van de kliniek merkt ze echter al dat er vrouwen zijn die haar benijden. Dat er ook jonge meisjes rondlopen, komt omdat de kliniek gratis abortussen uitvoert, geeft Janja (Clara Cleymans wiens melkwitte borsten perfect tot hun recht komen in een zwarte bh) mee.

Ook Alisons moeder Sylvia (Annick Christiaens) zakt mee af naar Oost-Europa. Zij wil een liposuctie van de buik en een facelift. Ze hekelt Michaels onhandigheid: ‘Je weet ze toch nogal te vinden hé.’ klinkt het. Michael heeft schrik voor bloed, en daarom moest hij zijn studies voor dokter vroegtijdig stoppen. Yummy meldt dat hij ‘hemofiel’ is, zodat er in een van de dialogen even verwarring kan ontstaan met ‘homofilie’. Maar eigenlijk gebruikt de film sowieso de verkeerde term. Angst voor bloed is namelijk ‘hematofobie’. ‘Hemofilie’ is een erfelijke aandoening wanneer je bloed niet goed stolt.

Wie Maaike een beetje kent – onlangs zagen we ze in het publiek op de première van Seks(e)(n) - weet dat ze geen F-cup heeft. Het valt dan ook even op in Yummy dat ze vanboven een pak draagt. Al van bij de start is Yummy behoorlijk spannend. Michael blijkt iets aangereden te hebben dat nog leeft. Hij wil het uit zijn lijden verlossen maar mist snelheid en wat moed. Gevolg: de eerste - maar lang niet laatste - kotsscène volgt. Wanneer hij een rondleiding krijgt in het ziekenhuis, merkt ie dat er iets niet pluis is. Een vrouw ligt gemuilkorfd met enkel een slipje aan (Louise Bergez in een sexy en dreigende rol) vastgebonden op een operatietafel. Michael denkt dat ze niet goed kan ademen en doet de muilkorf af. Maar dan ziet ie haar afschuwelijke bloederige tanden. De experimentele verjongingskuur die ze onderging, is dus niet goed uitgedraaid. Hij en ziekenhuisassistent Daniel (Benjamin Ramon) zetten het op een lopen. De vrouw, die achteraf patiënt 0 blijkt, weet zich te bevrijden en kan een virus verspreiden door anderen te bijten waardoor het ziekenhuis in geen tijd een Zombie Nation wordt.

Over Zombie Nation gesproken, ook de Willebroekse dj Dimitri Vegas doet mee. Vergeet ‘Chattahoochee (The Tomorrowland Anthem)’, ‘Stay A While’, ‘Instagram’, ‘Find Tomorrow (Ocarina)’, ‘Hey Baby’, ‘Tremor (Sensation 2014 Anthem)’, ‘Body Talk (Mammoth)’, ‘Tales Of Tomorrow’, ‘Nova’, ‘The Hum’, ‘Complicated’ en ‘Higher Place’, wanneer er complicaties ontstaan terwijl hij aan het opereren is, en Dimitri’s kop met een klein beetje hals er nog aan uiteindelijk tussen het vuilnis belandt, weet je: op een hogere artistieke plek dan dit geraken, zal niet lukken na dit fenomenale gastoptreden in deze film. We zien er ook zo waar een vorm van zelfrelativering met een kwinkslag in. Vraag is echter of zijn vrouw Mattn de boodschap van Yummy begrepen heeft. Die leest immers als een pleidooi tegen plastische chirurgie en voor het aanvaarden van jezelf zoals God je geschapen heeft. Het brengt Alison – alweer – tot een van de meest intelligente maar tevens ook scherpste opmerkingen van de film: ‘Sorry ma. Maar waarom moet je nog altijd als een tienerhoer rondlopen?’

Dat je in het heetst van de strijd terwijl zombies je achtervolgen ook gewoon een hongertje kan krijgen tonen zowel Michael als Oksana (Taeke Nicolaï met foutieve tattoo ‘destyny’, ook dat voelt als heerlijke kritiek aan, en als je weet hoe het met haar afloopt voelt dat ook lekker ironisch aan). Die eerste wanneer hij een snoepautomaat passeert en op zoek is naar kleingeld om er iets uit te halen. Die tweede omdat ze niet als maagd wil sterven en dan ook William (Tom Audenaert) in de ziekenhuiskeuken vraagt om haar seksuele honger te stillen. Ook al mag het eigenlijk nog niet, toch ontzwachtelt William het resultaat van zijn penisverlenging omdat de plicht roept.

Wat we verder opsteken van deze prent? Dat je best eerst zalf checkt, ook al is het in een taal die je niet begrijpt, vooraleer je het zomaar aan je penis smeert, en ook best even de temperatuur van het water controleert voor je hem eronder steekt. Dat schuifdeuren niet gebarricadeerd kunnen en vrouwen bevestiging nodig hebben, ook na een operatie. ‘Dan vinden ze zich yummy en sexy.’ aldus Daniel die maar al te graag dan van zijn positie misbruik maakt. Hij wijst Janja dan ook logischerwijze af omdat zijn voorkeur naar jonge poesjes gaat.

