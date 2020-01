Recensie Eiland ★★★★1/2

zaterdag 4 januari 2020Eendrachtstraat 29 AntwerpenBert Hertogs

Als je als journalist wil weten wat het publiek van Eiland vond op Wintervuur, hoef je alleen maar de logboeken erop na te slaan. Ja, sorry Nederlandse collega’s, dat is dus de reden waarom het zo lang duurde eer ik klaar was om mijn sokken en schoenen aan te doen. Een bloemlezing: ‘zeer intens’, ‘stilstaan tot wat er echt toe doet’, ‘bezinken zal het’, ‘een mooie ervaring’, ‘loslaten is moeilijk’ en ‘lichtjes erotisch’ vinden wij allemaal topantwoorden. In Eiland van Navigators Theater worden elke acht minuten groepjes van maximum vier personen op reis gestuurd naar een onbekend eiland. Maar om te mogen varen, moet je wel eerst een vaarbewijs bekomen en dus weten wat het verschil is tussen bakboord en stuurboord, dat twee beaufort te weinig is en tien te veel, dat soort dingen. De reis verloopt blootvoets. Die Brusselse programmatrice die theatraal door het lint ging tegen de vrijwilligster tijdens ons tijdslot had zich duidelijk niet goed geïnformeerd: géén panty’s of kousenbroeken, het stond dui-de-lijk aangegeven op de website van Wintervuur! Wel zouden we als bijkomende tip meegegeven hebben om ook de broekspijpen op de trekken wanneer je aan de tocht begint. De installatie waardoor je ‘vaart’ en gaat als toeschouwer is zinnenprikkelend behalve dan het proeven, dat had nog geprikkeld mogen worden: horen, zien, ruiken en voelen komen wél aan bod. Prachtige levenslesjes krijgen we mee tijdens Eiland dat zich liet inspireren op ‘Elk mens is een Eiland’ van Jose Saramago. Daarbij worden de reizigers gevraagd om stil te staan rond een herinnering, hun grootste angst en een droom. Angsten kunnen dezelfde zijn, maar toch van mens tot mens verschillen en de schaduw van de angst is groter dan de angst zelf. Angst moet je onderweg achter je kunnen laten. Herinneringen kan je koppelen aan die van een ander terwijl je dromen kan planten tot wat een jonge bezoeker achteraf hoopt wat er van zal komen: ‘een mooie bloem’. En het onbekend eiland? Dat blijkt uiteindelijk dichter bij je te zijn dan je dacht. Eiland is een prachtige theatrale installatie die je op een uur het gevoel bezorgt van twee weken vakantie achter de rug te hebben en je naar huis stuurt met enkele eenvoudige levensvragen die eigenlijk de kern vormen van alles, de reis die iedereen maakt naar geluk. < Bert Hertogs >



Credits: Productie Navigators Theater

Met de financiële steun van Stad Antwerpen & Stormkop

Met dank aan DOP Platform en De Generaal Concept Lore Uyttendaele, Gabriel Hernandez, Jean-Marie Oriot Van en met Michèle Even, Gwendalyne Van Erp, Anna Dereymaeker, Shine Edimar Panzo, Jean-Marie Oriot, Gabriel Hernandez, Lore Uyttendaele Soundscape Saskia Senegas

Geurontwerp Barbara Pia Jenic

Kostuumadvies Anita Evenepoel

Productie Sofie Jaspers

