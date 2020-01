Recensie 21 Bridges ★★★

maandag 6 januari 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Een onderhoudende actiethriller levert Brian Kirk af met 21 Bridges. Op een avond breken de voormalige oorlogsveteranen en kleine criminelen Michael Trujillo (Stephan James) en Ray Jackson (Taylor Kitsch) in een wijnhandel binnen. Hun doel: 30 kilo cocaïne stelen. Groot is hun verbazing dat ze geen 30 maar 300 kilo oversneden spul aantreffen. Zo komen ze plots terecht in de wereld van de zware criminaliteit die ze niet kennen. Wanneer ze nog bij de handelaar zijn, staan er plots al enkele politiewagens voor de deur. Enkele politieagenten kiezen om langs de achterzijde binnen te vallen, de anderen kiezen voor de voordeur. En de wijnhandelaar die pakt een mes en ziet zijn kans om zich te verdedigen ... De NYPD-detective Andre Davis (Chadwick Boseman) vindt het vreemd dat ze zo’n beginnersfout gemaakt hebben. De twee reden door het rode licht waardoor ze makkelijk traceerbaar werden. Hij begint vooral de piste te bewandelen dat het wellicht om kleine criminelen gaat die zo’n grote buit niet verwacht hadden. Hij denkt dus dat ze zich opgejaagd zullen voelen en snel van die drugs - 50 kilo hebben ze uiteindelijk mee – willen afgeraken. Waar ze van zo’n hoeveelheid snel af kunnen geraken? In Manhattan. Het web sluit zich letterlijk rond het duo wanneer Davis een uitzonderlijke en zware maatregel vraagt van de burgemeester en ook bekomt. Alle 21 bruggen, vandaar de titel 21 Bridges, van en naar Manhattan worden gesloten. De politie zal ook patrouilleren op het water, tunnels worden gesloten en metro’s zullen rondjes rijden. Voorwaarde: tegen 5 uur ’s morgens moeten de misdadigers wel opgepakt zijn … Davis wil de twee levend vangen hoewel zijn track record met enkele schietpartijen waarin ie daders die politieagenten vermoordden, doodde waarvoor ie ook op het matje werd geroepen anders doet vermoeden. Hij is het dan ook die constant patrouilles moet vragen om niet te schieten en het werk over te laten aan hem en zijn drugsdetective Frankie Burns (Sienna Miller) die op de zaak gezet is als zijn partner. Toch zal ie vaststellen dat sommige politieagenten die twee liever dood dan levend vangen. Ook daar kan meer achter zitten dan enkel gevoelens om gestorven collega’s te wreken, een gevoel dat de detective maar al te goed kan begrijpen … Een van de sterktes van 21 Bridges is onmiskenbaar het valse einde. Wanneer je denkt dat de ontknoping voorbij is en het alleen nog draait om felicitaties en zo in ontvangst nemen, volgt daarna nog een spannende finale van jewelste en komen we te weten of de criminelen er nu ingeluisd werden of niet en waarom een bepaald politieteam zo graag het duo liever dood dan levend ving. < Bert Hertogs >

