Recensie Countdown ★★★

maandag 13 januari 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Countdown zet de deur open voor een sequel. Zoveel mag duidelijk zijn wanneer je de horrorprent van Justin Dec gezien hebt. 6,5 miljoen dollar kostte de film. Wereldwijd bracht die al meer dan 41 miljoen dollar op. Countdown gaat over een gelijknamige app die voorspelt wanneer je zal sterven. De tiener Courtney (Anne Winters) downloadt de app tijdens een feestje met vrienden. Ze slaat dan ook lijkbleek uit wanneer ze ontdekt dat ze in tegenstelling tot haar vrienden niet lang meer te leven heeft. Sterker nog, ze zal nog die avond sterven. Omdat zij het eerst zal sterven moet ze alle alcoholische drankjes van haar vrienden soldaat maken. Haar vriendje Evan (Dillon Lane) zal daarbij helpen. Ze weigert echter met hem mee te rijden naar huis omdat ie zat is. Daardoor breekt ze de gebruiksovereenkomst met de app die ze niet gelezen heeft. Aan je lot proberen te ontsnappen door iets niet te doen wat je anders wel zou doen, helpt dus niet. Ze komt thuis om het leven terwijl Evan tegen een boom crasht waarvan een dikke tak de zetel doorboort waar Courtney normaal zou plaatsgenomen hebben ...

Evan wordt verzorgd in het ziekenhuis. Hij heeft schrik voor de operatie omdat zijn teller van de app op dat moment op nul zal staan. In een verboden en verlaten zone van het ziekenhuis waar onder andere asbest zou zijn, vertelt hij Quinn Harris (Elizabeth Lail) die net verpleegster is geworden, over Countdown en zijn angst. Ook Evan zal de gebruiksovereenkomst van de app schenden …

Uit interesse downloaden Quinns collega’s en zij de app. Ook nu kunnen de meesten op beide oren slapen. Ze zullen oud worden. Maar Quinn niet. Zij heeft nog drie dagen. Ook zij zal op haar beurt de gebruiksovereenkomst schenden wanneer ze een afspraak met haar zus Jordan (Talitha Bateman) en haar vader zal annuleren op zaterdag. Een combinatie van angst en waanideeën brengt haar bij de verkoper Derek (Tom Segura) waar ze een nieuwe smartphone wil kopen, met nieuw nummer en sim-kaart. Maar nog voor ze de shop uit is, heeft de app zichzelf geïnstalleerd op het nieuwe toestel, met dezelfde klok erop. En de app verwijderen, blijkt onmogelijk.

Na opzoekingswerk over de tevredenheid van Countdown, blijkt dat er online video’s opduiken van gebruikers die doodangsten uiten net voor ze zullen komen te gaan. Steevast worden die becommentarieerd als ‘fake’, maar Quinn gelooft dat het echt is. Ze ontmoet Matt (Jordan Calloway) die vroeger dan zij zal sterven volgens de app. Via de priester in het ziekenhuis komen ze terecht bij de excentrieke broeder John (P.J. Byrne) die op zijn eten aan het wachten is. Hij is helemaal opgewonden wanneer hij het verhaal van Matt en Quinn hoort. De twee vragen Derek de app te kraken om hun tellers te laten aanpassen. Zo ontdekt Quinn dat haar jonge zuster Jordan ook de app heeft gedownload en vroeger dan zij zal sterven. Ook haar teller wordt aangepast. Maar de app zal na een tijdje al snel terug de originele teller tonen. Wanneer Matt en Quinn in een bar zitten, proberen ze een man te overhalen om de app ook uit te proberen, zodat ze de gebruiksovereenkomst kunnen lezen. Het is dan dat ze inzien dat je anders gedragen door de app en je lot zo proberen te ontlopen zinloos is, en een schending van de gebruiksovereenkomst betekent.

In de code van Countdown ontdekt Derek, die het duo rijkelijk beloont met twee credit cards zodat ie kan uitpakken op een Tinderdate, Latijn. Broeder John kan dit ontcijferen en komt zo bij een oud verhaal rond de demon Ozhin die zich nu gewoon bedient van de nieuwe technologie. Een cirkel met zout, een pentagram en andere symbolen in moet hen beschermen van de demon terwijl John een kruis vasthoudt en de vloek probeert te bezweren. Maar de demon slaagt erin Matt uit de cirkel te lokken. Quinn weet nu dat er nog maar één mogelijkheid is: aantonen dat de duivel een leugenaar is door de aftelklok te verslaan. Daarvoor moet er iemand sneller sterven dan de demon voorzien heeft. Ze heeft een slachtoffer in gedachten: Dr. Sullivan (Peter Facinelli) die haar op het werk seksueel intimideerde.

Countdown is dus meer dan zo maar een vrijblijvende horrorfilm die je bij momenten de stuipen op het lijf jaagt. De prent hint dan ook niet toevallig naar de ‘Time’s Up’-(en bij uitbreiding de #Metoo-)beweging en pleit er dan ook vooral voor dat vrouwen zich niet langer in stilzwijgen hullen als ze slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of seksueel misbruik.

< Bert Hertogs >