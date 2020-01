Recensie Locke ★★★★1/2

zaterdag 18 januari 2020Arsenaal/Lazarus MechelenBert Hertogs

‘Het verschil tussen nooit en een keer is alles.’ Het is het standpunt van Katrien die net vernomen heeft van haar man Ivan Locke dat hij haar bedrogen heeft. Door een emotionele rollercoaster horen we haar gaan terwijl Locke onderweg is naar de materniteit in Rotterdam waar zijn one night stand, de emotionele - ‘Als ze met u wil poepen, wil ze met iedereen poepen’ - Gerdy die hij niet zo goed kent, twee maanden te vroeg zal bevallen. De avond voor de ochtend de grootste betonstorting in heel Europa zal plaatsvinden op militaire en nucleaire projecten na, is het. Het kleinste foutje kan voor miljoenen euro schade betekenen waarbij niet zeker is of en in welke mate de verzekering dan zal tussenkomen. Locke moet constant schakelen tussen zijn gezin, zijn werk als ploegbaas bij een bouwonderneming, het stadsbestuur en de vrouw van wie hij zegt dat ie er niet van houdt omdat hij haar nauwelijks kent maar haar lot zich wel aantrekt en onderweg naar is. Locke gaat in se over de evenwichtsoefening, de work-life balance waar steeds meer mensen moeite mee hebben en niet zelden leidt tot burn out, ontslag, relatiecrisissen en echtscheidingen.

Alleen al omwille van de ijzersterke live muziek door Ben Brunin, Frederik Heuvinck, Luk Vermeir en Johannes Verschaeve die net als de tekst beetje bij beetje via instrumentale en repetitieve electro, elektrische gitaren en drums de spanning opbouwen, is Locke een aanrader. Het kwartet refereert naar naar Indische muziek (wanneer Tom op de tin whistle mee speelt), en trekt de eclectische kaart via heel klein en lieflijk pianospel dat een telefoongesprek tussen Sean, een van Lockes zonen die de goal van Lukaku beschrijft, begeleidt. We horen hem uitkijken om de match met zijn vader te zien waarbij hij zal doen alsof het allemaal nieuw is, wat fel contrasteert met de harde woorden van zijn vrouw die volgen dat ze hem niet meer in het huis wil zien, en ook niet bij de kinderen. Tom horen we op het einde van de voorstelling ook even Broeder Jacob spelen op het blaasinstrument terwijl een naar ons gevoel iets te lange drumsolo de eindmeet van de voorstelling aankondigt. Gerdy die wordt ondertussen geopereerd. Omdat de navelstreng rond de nek van de baby zit, is een keizersnede noodzakelijk: ‘Het is grappig hé. Een levenslijn en strop tegelijkertijd.’ Ons hoef je dat niet te vertellen …

In Locke van Compagnie Cecilia, waarbij regisseur en tekstschrijver Yahya Terryn als bronmateriaal Steven Knights film uit 2013 gebruikte, beslist het lot wie van de twee acteurs in de voetsporen mag treden van Tom Hardy en Ivan Locke mag spelen. Daarvoor doen Koen De Graeve en Tom Vermeir beroep op kop of munt. Één kans op twee dus dat u zoals wij Koen aan het stuur van de wagen ziet, de ganse tijd met zijn rug naar het publiek gekeerd. Zijn collega staat achter het witte projectiescherm de verschillende personages van stem te voorzien. Eigenlijk is Locke dus eerder een live luisterspel begeleid door muziek. Maar van zodra het hoofdpersonage beetje bij beetje controle verliest, zien we niet langer het kleine wagentje in beeld met op de achtergrond bewegende beelden van het rijden op de snelweg, maar wel de camera op Koen gericht zodat je de emotionele rollercoaster, mee de winst van de Rode Duivels quasi live meemaken met zijn zonen, terwijl ie de kalmte moet bewaren omdat er wel wat mis gaat op de werf en oplossingen moet bedenken en tegelijkertijd ook de angstige Gerdy moet rust zien te geven.

Niet alleen Locke beleeft op korte tijd een hobbelige emotionele rit. Ook zijn vrouw Katrien maakt het mee van zodra hij zijn scheve schaats heeft opgebiecht. Enkele fases van het rouwproces die ook bij zo’n gebeurtenis horen komen dan ook aan bod bij haar zoals de ontkenning, woede (‘Ik zit hier thuis in te storten en jij bent bezig met wegen af te sluiten!’ en ‘mama heeft met de borden gesmeten’), verdriet (‘mama weent’) en berusting.

Lockes afwezigheid op de werf wordt – terecht - niet in dank aanvaard: ‘Zijt gij nu geleganst zot geworden?’ en de man die de orders van hem moet ontvangen, kan zo veel verantwoordelijkheid duidelijk niet dragen. Hij begint te drinken en moet de telefonische instructies noteren. Een balpen vindt ie niet meteen, en een potlood is niet goed voor Locke: ‘Allez gast, ’t is allemaal nog niet gelijk!’ reageert de arbeider aan de telefoon net voor ie uiteindelijk een stylo vindt.

Dat een ploegbaas zijn verantwoordelijkheid zo ontloopt, zorgt er dan ook voor dat Locke ontslagen wordt door de bonzen uit Londen. Ondertussen probeert ie de arbeider die duidelijk zo veel druk op zijn schouders niet aankan, te briefen wat ie moet doen. Maar het ene na het andere probleem duikt op. De bekisting is niet goed gedaan, sommige ‘betong’-leveranciers planden om met C5 af te komen terwijl overal C6 nodig is anders zou het megagebouw kunnen instorten: ‘Temse. Als je die laat doen, storten ze speculaaspasta’. Stevige fundamenten zijn dan ook de basis voor alles. Of dat nog niet genoeg is, blijkt ie in het bier gevlogen te zijn, heeft Locke de documenten die de man op de werf nodig zal hebben bij hem in de wagen onderweg naar Rotterdam, en blijkt de ploegbaas helemaal nog geen goedkeuring en handtekening van Filip van het kabinet ontvangen te hebben voor de ‘Stop and go’. In allerijl probeert Locke hem dan ook nog te bereiken via een ambtenaar aan wie hij vraagt hoe lang hij nog werkt en daarop het hilarisch antwoord krijgt: ‘Tot mijn zevenenzestigste’.

‘Het verkeer is ok, dus alles komt in orde.’ klinkt het meermaals uit de mond van Koen De Graeve. Uiteindelijk zal Locke overal fysiek afwezig zijn tegelijkertijd en toch ook niet omdat hij contact houdt via de telefoon tijdens de anderhalf uur durende autorit. Maar de vraag is maar of alles wel in orde komt …

< Bert Hertogs >

Credits:

tekst en regie Yahya Terryn

spel Koen De Graeve, Tom Vermeir

live muziek Ben Brunin, Frederik Heuvinck, Luk Vermeir en Johannes Verschaeve

kostuum Ellen Kromhout

geluid Saul Mombaerts

licht en video Bram Geldhof

een productie van Compagnie Cecilia