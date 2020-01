Recensie Bart Peeters Deluxe ★★★★

zondag 19 januari 2020Lotto Arena MerksemSascha Siereveld

Al 15 keer speelde hij in een uitverkochte Lotto Arena in Antwerpen zijn ‘Bart Peeters Deluxe’. Het lijkt wel alsof het Vlaamse publiek er geen genoeg van kan krijgen. Ondertussen zijn er zelfs nog extra speeldata in mei bijgekomen. En dat allemaal omdat een zekere Bart August Maria Peeters zijn zestigste verjaardag eens een beetje grootster wilde vieren. Met het Pop Up Koor van Hans Primusz op de achtergrond kan het nauwelijks nog grootser dan dit en met de Ideale Mannen aan zijn zijde is het niet alleen voor Bart Peeters, maar ook voor het publiek waarlijk een geweldig feest. Twee uur lang rijgen ze de hits aan elkaar: van een romantisch en ingetogen ‘Tot je weer van me houdt’ over een uptempo ‘Lepeltjesgewijs’ en een oer-klassieker als ‘Ik hou meer van folk’ tot een meezinger bij uitstek als ‘Heist Aan Zee’. ‘Bart Peeters Deluxe’ is een best of-show waar al van bij het begin alles in de plooi valt, men luidop droomt van zomerdagen, niet twijfelt en schaamteloos danst, beseft dat liefde alles is en tussendoor ook even denkt aan brood voor morgenvroeg.

Als je je zou afvragen hoe het met de sfeer zit tijdens ‘Bart Peeters Deluxe’, hoef je alleen al maar naar de start van de show te kijken. Tijdens ‘In de plooi’ zie je de eerste fans het al moeilijk krijgen om stil te blijven staan. Maar tegen de tijd dat we bij ‘Zomerdagen’ aanbeland zijn, wiegt het hele middenplein al zachtjes mee op het romantische ritme van Mike Smeulders’ accordeonklanken die spontaan doen wegdromen van een zwoele zomerdag ergens aan de Middellandse Zee. Tegen de tijd dat ‘Poolijs’ dan weerklinkt, is het feest niet meer te stuiten: er wordt gedanst, gezongen en meegeklapt dat het een lieve lust is. Bart Peeters en zijn muzikanten hebben er duidelijk zin in, maar dat geldt zeker ook voor het massaal aanwezige publiek. 30 november ligt dan wel al een tijdje achter ons, maar ‘Bart Peeters Deluxe’ blijft toch nog een groot verjaardagsfeest.

Wil dat nu zeggen dat er alleen uptempo feestnummers gebracht kunnen worden? Absoluut niet. Tussen alle leuke en soms absurde nummers door zit er af en toe ook een intiem pareltje als ‘Tot je weer van me houdt’. Kleine lichtjes dalen neer uit de nok van het dak en de gsm’s worden spontaan bovengehaald om de Lotto Arena sfeervol te verlichten. Emile Verstraeten zorgt tijdens de outro nog voor een passend solootje op elektrische gitaar om de song volledig af te maken. Het is heerlijk om te kunnen voelen hoe zelfs een teder nummer als dit overeind blijft in zo’n grote zaal en zo’n groots concept.

Dat is misschien nog meer waar voor ‘Wat nog komen zou’. Het is de eerste toegift na een geweldig sfeervol, uptempo slot van de show en misschien wel het meest kleine moment uit de show. Samen met Ronny Mosuse brengt Bart Peeters een heel kwetsbare uitvoering van deze song. Met de piano als ondersteuning aangevuld met hier een daar een streepje viool en accordeon komt alle aandacht bij de stemmen van de twee heren die op hun beurt nog eens kunnen rekenen op een immens koor voor de sfeervolle “oooooh” en “aaaaah” op de achtergrond. Het is een van de absolute hoogtepunten van de show.

‘Wat nog komen zou’ is trouwens niet het enige duet dat Bart met Ronny Mosuse brengt. Eerder in de voorstelling zit er ook het vrolijke ‘Zeester met koffie’ en ‘Hij zong nana’. Deze laatste is een hommage aan de in 2000 overleden Robert Mosuse op de tonen van ‘She goes nana’ van The Radios. De tekst werd herschreven, maar de tweestemmigheid van Ronny en Bart blijft. En het publiek zingt vrolijk de nana mee … zoals het hoort. De staande ovatie van het publiek na dit nummer en het grootse applaus spreken voor zich.

Het meest uit de toon vallende nummer uit ‘Bart Peeters Deluxe’ is ‘Sepetember’. Het is niet omdat we Bart dit nummer nog nooit zouden hebben horen brengen, maar het is de enige disco-cover van de avond. Piet Van den Heuvel mag de “yeah” voor zijn rekening nemen, terwijl Emile Verstraeten bewijst dat uit een viool ook disco-klanken kunnen komen. Na deze cover van Earth, Wind & Fire is het tijd voor het ingetogen ‘Liefde is alles’.

Terwijl het podium gehuld is in de rode gloed van de spots, wandelt Bart rustig over de catwalk. De piano klink zacht en Piet neemt moeiteloos de tweede stem voor zijn rekening. En net wanneer je dan denkt dat dit best wel een erg kleine uitvoering is, gaat het doek achteraan naar boven en verschijnt er een enorm groot koor o.l.v. Hans Primusz dat drie verdiepingen hoog gestald is. Onze eerste reactie: WOW!!! Het gaf het nummer bijna iets sacraals. Wat een volle klank krijg je plots.

Tijdens ‘Kies mij’ en ‘Dicht bij mij’ staat een deel van de koorleden zelfs mee in de tribune om zo een surround-klank te creëren … als je op het middenplein staat. Wie aan de zijkant op de eerste rijen van de tribune zit, mist tijdens deze nummers het zicht op het podium en hoort waarschijnlijk net als wij alleen de zangers die naast hen staan. Ondanks deze kritiek heeft het gebruik van het Pop Up Koor een heel mooi effect tijdens ‘Dicht bij mij’. Ze nemen de partij van Tutu Puoane over en je krijgt het gevoel van een groots Afrikaans koor. Vooral het moment waar ze een stuk a capella brengen, is genieten.

Nu het koor er dan toch staat, kunnen ze net zo goed de laatste nummers mee blijven opleuken. En zo krijg je een ‘Heist Aan Zee’ waar Bart Peeters niet alleen met zijn Ideale Mannen en het publiek zingt, maar het geheel wordt nog eens versterkt door het koor. De “OooooOOOooOOOOoo” klonk nog nooit zo vol! Tijd om alle remmen nog eens los te gooien en ons te smijten op ‘Brood voor morgenvroeg’. Wat een feest. Moeten we nu al beginnen uitkijken naar Barts zeventigste verjaardag?

< Sascha Siereveld >

De setlist:

Deel 1:

Zonder woorden In de plooi Zomerdagen Poolijs Allemaal door jou 2 paar poten en een staart Denk je soms nog aan mij Tot je weer van me houdt Zeester met koffie Hij zong nana Slaapwals Lepeltjesgewijs Ik hou meer van folk

Deel 2:

Twijfel niet en dans Pinguins op Antarctica Sepetember Liefde is alles Kies mij Dicht bij mij Konijneneten Heist Aan Zee Brood voor morgenvroeg

Bis 1:

Wat nog komen zou Messias AAA

Bis 2: