New Event The Bodyguard

Zuiderkroon Antwerpendonderdag 16 september 202120:00

Na het waanzinnige succes in o.a. Londen (West End), Parijs, Milaan, Utrecht, Wenen en uitverkochte tours doorheen Australië, Duitsland, China, UK, Spanje en de VS, zou producent Music Hall de hitmusical ‘The Bodyguard‘ normaal vanaf 3 november 2020 eindelijk ook in Vlaanderen presenteren en dat in een tegen dan compleet vernieuwde Zuiderkroon in Antwerpen.



Corona besliste er echter anders over en dwarsboomde niet alleen de voorbereidingen voor de musical, maar verstoorde ook de verbouwingen aan de Antwerpse eventlocatie. Daarom verplaatst Music Hall de bejubelde musicalversie van ‘The Bodyguard, gebaseerd op de kaskraker met Whitney Houston, naar september 2021 en wordt deze aangeboden als ‘dinner show‘ in de Zuiderkroon.



‘The Bodyguard, The Musical Dinner Show‘ wordt aldus een zintuiglijke totaalbeleving, waarbij het publiek niet enkel zal kunnen genieten van een overheerlijk dinner, maar ook van drama, verboden liefde, rauwe emotie en wereldhits als ‘I Will Always Love You‘, ‘I Have Nothing‘, ‘Queen of the Night‘ en ‘Run To You‘, gebracht door een verbluffende cast!



Tickets & info ‘The Bodyguard, The Musical Dinner Show‘: www.thebodyguard.be



(De cast wordt later bekendgemaakt!)



De musicalversie van ‘The Bodyguard‘ ging op 5 december 2012 in première op de Londense West End en werd niet enkel in de UK, maar ook in China, Australië, Frankrijk, Zuid-Korea, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Canada en Nederland (850.000 bezoekers in NL!!) een enorm succes.