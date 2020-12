New Event Lang Lang

Bozar Brusselzondag 31 oktober 202120:00

De charismatische pianist Lang Lang weet als geen ander zijn publiek te bekoren. Dit ware muzikale fenomeen heeft met zijn ongelofelijk talent de planeet op zijn kop gezet.

Lang Lang, door de New York Times geprezen als ‘de meest prominente artiest in de wereld van de klassieke muziek’, wordt overal met even veel lof ontvangen, van Carnegie Hall in New York City tot het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs, van Washington en Montreal tot de Royal Albert Hall in Londen.

Lang Lang is op 30 oktober 2021 te gast in Bozar, Brussel. Hij zal er Bachs Goldbergvariaties brengen, één van de meest bekende meesterwerken uit de geschiedenis van de klassieke muziek.

Nooit eerder heeft hij zoveel uren voorbereiding geïnvesteerd in een muziekstuk als in dit werk. Twintig jaar geleden al, als 17-jarige, kon hij het stuk integraal uit het hoofd spelen. Het duurde tot nu voor hij het zou durven opnemen. Het album is nu beschikbaar.

“Lang Lang maakt veel indruk met zijn techniek, toonvorming en kleuring en intrigeert met zijn 21ste-eeuwse dynamische variëteit.” – Het Parool

Tickets vanaf nu te koop via Bozar, TicketMaster en Fnac.