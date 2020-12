New Event Jesus Christ Superstar

Zuiderkroon Antwerpenvrijdag 26 maart 202120:00

Onlangs ontvouwde uitbater Music Hall de plannen voor de vernieuwde Zuiderkroon op het compleet heraangelegde Antwerpse Zuid. De Zuiderkroon wordt niet alleen omgetoverd tot een permanent virusveilige eventlocatie en zal vanaf seizoen 2021-2022 omgedoopt worden tot Studio Zuid, de Belgische producent zal ook de programmatie op maat van de zaal aanpassen en er voluit inzetten op dinnershows in bubbel-setting.



De openingsproductie van de reeds vernieuwde eventtempel wordt meteen een knaller van formaat. In de paasvakantie van 2021 kan u in de Zuiderkroon namelijk, naast van een overheerlijk dinner, gaan genieten van ‘Jesus Christ Superstar - a musical dinner show‘. Deze versie van de legendarische rockopera op muziek van Andrew Lloyd Webber en tekst van Tim Rice (1970), wordt een moderne en rocky show, een spetterend concert met live orkest in de stijl van het felgesmaakte ‘Best of Musicals‘ van Music Hall. De nummers worden in de originele, Engelstalige versies gebracht.



Wat de hoofdrollen betreft, kan Music Hall alvast uitpakken met 3 absolute topvocalisten!



Pieter Jan De Paepe

, bij het grote publiek vooral bekend als slechterik Xander uit ‘Thuis‘, wordt de rockende

Jezus Christus.

Een rol die hem op het lijf geschreven en niet geheel vreemd is, want hij speelde in zijn thuisstad Lier al eens de zoon van God in het openluchtspektakel ‘De Passie‘ (2018). Pieter Jan volgde het zevende jaar Pop/Rock zang aan de! Kunsthumaniora Antwerpen, volgde de opleiding Zang-Songwriting aan de PXL-Music in Hasselt

Ruben Van keer

Judas

April Darby

Maria Magdalena

Jesus

(25, Lier)en issinds februari 2010 devan de theatrale punkrock groep. Een ‘match made in heaven‘ dus!Met(30, Mechelen) alsworden de liefhebbers en kenners ook op hun wenken bediend. Zijn verbluffende vertolking alsin de gelijknamigeseizoen 2017-2018), waarvoor hij trouwens dewon voor, betekende voorde grote doorbraak in zijn thuisland België. In hetschitterde zijn ster eerder al wat feller. In 2016 studeerde Ruben af aan devan deinen nog geen jaar later coverde en speelde hij devanin devanin de Londenseen op. Hij is ook te horen op het. Eveneens in Londen speelde hijinenRuben tourde door hetenalsinDergelijk mannelijk vocaal geweld vraagt om een minstens evenwaardig vrouwelijk tegengewicht en met de ravissante Nederlands/Amerikaanseals, is dat exact wat u krijgt! In juni 2019 vertolkte April nog dein het openluchtspektakel(NL) en niet lang hierna was ze te horen in allealsin. Tussen 2015 -2017 speelde April in Nederland meerdere keren per week dein deen was tegelijkertijdinin Studio 21 te Hilversum. Hiervoor was April onder andere te zien alsvan dein de musicalen speelde ze dein de. Voor April betekent de mooie en uitdagende rol alsinmeteen ook haar langverwachtein