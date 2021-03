New Event Snoop Dogg

Sportpaleis Merksemdonderdag 24 februari 202220:00

Tijdens deze show vieren we de ongekende invloed van Snoop Dogg op hiphop, reggae, pop en G-funk. Met een oeuvre vol nummer 1-hits en multi-platinatracks, een acteercarrière, een imperium als zakenman en zijn nauwe band met een eindeloze stroom aan succesvolle collega-artiesten. Snoopadelic komt namelijk niet alleen: hij deelt het podium met West Coast-royaltyleden Warren G, Tha Dogg Pound, Obie Trice, D12 en Versatile.

In 2019 kwam zijn 17e album uit, ‘I Wanna Thank Me’, de naam van het album, bijbehorende documentaire en tour is afgeleid uit het dankwoord dat Snoop gaf toen hij werd ingehuldigd in de Hollywood Hall Of Fame. ‘I Wanna Thank Me’ is een groot eerbetoon aan het 25-jarig bestaan van de G.O.A.T (Greatest of All Time).

Het zal de grootste show zijn die Snoop Dogg ooit gaf in België, gecombineerd met zijn uitstekende live reputatie hoeven we dus niet uit te leggen dat dit een heerlijk hiphop feest zal worden. Ain’t nothin’ but a gangsta party!