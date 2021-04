Het mag duidelijk zijn dat België Alvaro Soler een warm hart toedraagt!

Na zijn uitvekochte Brusselse concerten in La Madeleine (2017) en in het Koninklijk Circus (2019) is Alvaro Soler toe aan de volgende stap in zijn carrière, met op 10 maart 2022 een optreden in Vorst Nationaal!



Het succes dat Alvaro Soler tussen 2015 en 2019 met zijn muziek oogstte, mag gerust sensationeel worden genoemd. In vier jaar tijd wist de 30-jarige artiest – die zeven jaar in Tokio woonde en maar liefst zes talen spreekt – te bereiken wat anderen zelfs niet in decennia klaarspelen: meer dan 80 gouden en platina platen verzamelen, twee miljoen albums verkopen en meer dan 2,5 miljard audiostreams en 1,5 miljard videostreams versieren.



En dan hebben we het nog niet eens over zijn shows met wereldster J-Lo in Las Vegas en Miami, zijn zitje in de jury‘s van X Factor Italië en The Voice Kids Du itsland, en zijn deelname in het bekroonde Duitse tv-programma “Sing meinen Song - das Tauschkonzert“(de Duitse versie van Liefde voor Muziek).



De net uitgebrachte single MAGIA wordt de voorloper van zijn gelijknamige album, dat in de zomer van 2021 verschijnt.

MAGIA is eigenlijk geïnspireerd op de fans: “Vorige zomer kreeg ik zo veel vragen zoals: ‘Dit is zo‘n moeilijk jaar, waarom breng je niet iets nieuws uit?’ Die boodschappen herinnerden me aan de reden waarvoor ik muziek maak. Het deed zo veel deugd om songs te schrijven voor deze mensen, en ik had constant zin om te dansen terwijl ik schreef. Als je niet kan stilzitten bij een nummer, weet je dat het goed zit.”