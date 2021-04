New Event Rolf Sanchez

Kon. Elisabethzaal Antwerpenzaterdag 23 april 202220:00

Dankzij Rolf Sanchez wordt het voorjaar van 2022 gegarandeerd een stukje heter, want de ‘King of Dutch Latin”, bekend van de hits ‘Más Más Más‘ en ‘Ven Ven‘, komt op vrijdag 22 april 2022 met zijn ‘Mi Aventura”‘-theaterconcert naar de Gentse Capitole. Op zaterdag 23 april 2022 doet hij het feestje nog eens over in de Elisabethzaal te Antwerpen. Het is de eerste keer dat Rolf Sanchez met zijn liveband, ‘The Latin Society”, naar Vlaanderen komt en dat voor 2 unieke concerten. Vanaf nu kan je tickets reserveren op www.ticketkopen.eu of 070/345.345 (Max. €0,30/Min).



¡Oye!

In juli wordt hij dertig, maar ondertussen heeft Rolf Sanchez er al een indrukwekkende carrière opzitten. Geboren uit een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader wist Rolf al op jonge leeftijd dat hij iets met muziek wou gaan doen. Zijn eerste grote wapenfeit was in 2011, toen hij in Nederland deelnam aan het 4de seizoen van het tv-programma ‘X Factor’. Met zijn derde plek versierde hij ook een platencontract. In datzelfde jaar verscheen meteen ook zijn debuutsingle ‘Ave Maria’. Twee jaar later verhuisde hij tijdelijk naar de Dominicaanse Republiek, zijn 2de thuisland, waar hij zich nog beter kon focussen op die heerlijke Spaanstalige muziek. Met ‘Por Si No Te Vuelvo A Ver‘, wat zoveel betekent als ‘Als Ik Je Niet Meer Zie‘, scoorde hij in 2015 zijn eerste grote hit in de Amerikaanse ‘Tropical Songs‘ Billboard Chart. Na drie nummer 1-hits in diezelfde lijst en heel wat uitverkochte concerten in Midden- en Latijns-Amerika, veroverde de zanger in 2019 ook alle Nederlandse harten door zijn deelname aan het tv-programma ‘Beste Zangers‘, de Nederlandse variant van onze ‘Liefde voor Muziek‘. Samen met Emma Heesters bracht hij er het zwoele duet ‘Pa Olvidarte‘. Na afloop kwam het nummer uit, was het de hoogste stijger in de hitparade, belandde het binnen de drie weken in de top 5 en is het nog steeds het hoogst genoteerde Nederlands/Spaanstalige nummer ooit in de Top 40. De song waardoor de carrière van Rolf Sanchez in een stroomversnelling terechtkwam, werd onlangs nog bekroond met triple platina.



Het was Belle Perez die in Vlaanderen het talent van Rolf Sanchez opmerkte en die twee jaar geleden met de sympathieke Latin zanger het duet ‘Qué Hay De Mal’ uitbracht. De song kreeg bij ons veel aandacht en werd Rolf’s eerste notering in de Belgische hit- en Ultratoplijsten.



¡Vamos!

Rolf Sanchez bevestigde in eigen land met de gouden single “Como Tu” en brak vorige zomer definitief door in de Lage Landen met de monsterhit ‘Más Más Más‘, goed voor een nummer #1 positie in 8 verschillende hitlijsten en een platina Spotify-status met inmiddels meer dan 32 miljoen streams. Ook in Vlaanderen stond Rolf er 21 weken mee genoteerd in onze Ultratop 50 en is het nog steeds één van de meest gedraaide en gestreamde songs. Dat geldt ook voor de zuiderse Latino-Pop opvolger ‘Ven Ven‘. Het was Rolf Sanchez die samen met componist en songwriter John Ewbank ‘Eén Moment‘ schreef, de comeback song van Marco Borsato, waarin Sanchez een Spaans-Nederlandstalig stukje voor zijn rekening neemt. Het is o.a. die vlotte talenmix die ondertussen Rolf’s handelsmerk is geworden.



Latin is muy caliente!

Met zijn ‘Mi Aventura’-tour zet de (pop)ster de volgende grote stap in zijn carrière en die brengt hem op vrijdag 22 april 2022 naar Capitole Gent en op zaterdag 23 april 2022 naar de Antwerpse Elisabethzaal. Samen met zijn liveband zet hij straks een onvergetelijke show neer, vol vlammende passie. “Ik voel mij altijd zo welkom in België en daarom ben ik ook zo graag bij jullie. Met deze twee unieke theaterconcerten is het voor mij straks ook een prettige manier om deftig kennis te maken met het Belgische publiek. Ik ben razend benieuwd hoe zij gaan reageren op mijn liedjes. Uiteraard staan ‘Más Más Más’ en ‘Ven Ven‘ op de setlijst, net als mijn andere hits en aanvullend nog enkele verrassende nummers. Het wordt een mix van Nederlands, Spaans en Engels.



Het is de eerste keer dat we ook bij jullie zo groot uitpakken en het wordt wervelend. Ik kijk er nu al ontzettend hard naar uit!”, zegt de grootste en meest succesvolle Nederlandse Latino-artiest van het moment.



De ‘Mi Aventura‘-theaterconcerten vinden plaats op vrijdag 22 april 2022 in Capitole Gent en op zaterdag 23 april 2022 in Elisabethzaal Antwerpen. Tickets bestel je op www.ticketkopen.eu of 070/345.345 (Max. €0,30/Min).