Jaap Reesema & Pommelien Thijs – Nu Wij Niet Meer Praten in concert In november 2021 plannen Jaap & Pommelien samen 3 unieke concerten in Gent, Hasselt en Oostende. Met ‘Nu wij niet meer praten’ scoorden Jaap Reesema en Pommelien Thijs dé monsterhit van de afgelopen maanden met nummer 1 noteringen in zowel de Belgische als de Nederlandse hitlijsten. ‘Nu wij niet meer praten’ is voor beiden hun eerste nummer 1-hit als solo-artiesten en daar zijn ze extra fier op. Jaap & Pommelien staken in het kader van Rode Neuzen Dag bekende hits in een hartverwarmend Nederlandstalig jasje. Deze nieuwe versies gingen viraal op YouTube & social media waardoor Jaap & Pommelien hebben besloten om, samen met een full band, ze uit te werken voor een zomer- & theatertour. Als kers op de taart brengen ze eigen repertoire in nooit geziene versies. De ideale ingrediënten voor een topshow met een ganse reeks hits en nieuwe muziek van beide artiesten. Dat alles in een perfecte mix van het beste uit Vlaanderen en Nederland in 3 exclusieve concerten in november 2021:

Zondag 21 november 2021 – Kursaal Oostende Tickets gaan in verkoop vanaf dinsdag 11/05/2021 om 10u00 via www.gracialive.be Jaap Reesema: Ondertussen is Jaap Reesema met “Alles komt goed”, zijn nieuwe single, bezig met een 2e verovering van de Vlaamse en Nederlandse radiostations en charts. Na het winnen van Nederlandse X-factor in 2010, gaat de carrière als singer-songwriter van Jaap Reesema, ook bekend als Jake Reese, echt van start. Onder die laatste naam brengt hij samen met REGI de hitsingles ‘Ellie’, ‘Summer Life’ en ‘Zo Ver Weg’ uit. Met zijn deelname in team Regi aan het 6de seizoen van Liefde voor de Muziek maakt Vlaanderen echt kennis met Jaap. Het resultaat is dé grootste Vlaamse hit ooit ‘Kom Wat Dichterbij’. Ondertussen stond de artiest al 8 keer op het podium van het Sportpaleis en schreef hij ook mee aan liedjes voor internationale artiesten zoals David Guetta en Lost Frequencies. Pommelien Thijs: In maart bracht Pommelien Thijs samen met Kriss Kross Amsterdam en Kraantje Pappie haar volgende single “Tranen” uit , een herwerkte versie van ‘Clouseau – Passie’. Als Vlaamse actrice en zangeres ken je Pommelien ongetwijfeld ook als Caroline (Caro) uit de succesvolle Ketnetreeks #LikeMe. Ze won de Nickelodeon Award 2021 als Favoriete Ster België & al twee jaar op rij kreeg ze een Gouden K voor de categorie beste acteur/actrice. Naast haar andere acteerprestaties in de onlangs uitgebrachte film ‘Familie Claus’ gaat Pommelien nu ook 100% voor haar zangcarrière. Bovendien is Pommelien na Geike Arnaert nog maar de tweede Belgische artieste ooit die de eer te beurt viel om een nummer 1 hit te scoren in de Top 40 in Nederland. En dat allemaal net voor haar 20ste verjaardag.

