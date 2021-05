New Event Billie Eilish

Sportpaleis Merksemdinsdag 28 juni 202220:00

Volgend op de release van haar nieuwste single Your Power en voorafgaand aan de release van haar nieuwe album Happier Than Ever op 30 juli, kondigt Billie Eilish de “Happier Than Ever, The World Tour” aan die in 2022 plaatsvindt in de VS, UK en Europa.

De tour start op 3 februari in New Orleans en strijkt vanaf begin juni neer in Europa. Op dinsdag 28 juni 2022 houdt de tour halt in het Antwerps Sportpaleis.

De zevenvoudig GRAMMY Award winnende artiest gaat tijdens de wereldtournee opnieuw een samenwerking aan met de non-profitorganisatie REVERB. Op iedere show planten zij een ‘Billie Eilish Action Village’ neer om fans te informeren over onderwerpen als klimaatproblematiek, onze ecologische voetafdruk, en de vele projecten die de tour steunt om de tour klimaatpositief te maken zodat er meer emissies geëlimineerd worden dan dat de tour er veroorzaakt.

2021 is opnieuw een topjaar voor de 19-jarige zangeres wiens laatste single “Your Power” op meer dan 150 miljoen streams afklokte tijdens de eerste 2 weken na release. Eerder dit jaar kaapte ze 2 GRAMMY Awards weg, releaste ze haar baanbrekende docu ‘The World’s A Little Blurry’ op Apple TV+, en bracht ze haar eerste gelijknamige boek uit.