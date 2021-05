New Event Marco Borsato

De Roma Borgerhoutzondag 19 december 202120:00

Na een sabbatical van meer dan een jaar, keert Marco Borsato weer terug op de Nederlandse en Belgische podia. Samen met zijn band gaat Marco Borsato een clubtournee doen in de mooie intiemere zalen. Onder de noemer Hef Je Glas, naar het gelijknamige nummer met Rolf Sanchez en John Ewbank, doet Marco maar liefst tien steden aan in Nederland en België. Op 19 december staat de charmante Nederlandse sfeermaker in De Roma. Onlangs heeft Marco met Een Moment al laten zien weer terug te zijn. Nu met het opzwepende Hef Je Glas, voel je de energie en laat hij zien weer zin te hebben om zijn muziek te delen. Samen te genieten van liveoptredens na een zwaar coronajaar. Genieten van livemuziek, van het dichtbij zijn publiek zijn in de kleinere zalen. Marco Borsato: “2020 was voor ons allen een roerig jaar. Ook voor mij persoonlijk, wat niet onopgemerkt is gebleven. Gelukkig heb ik nu de energie en het plezier weer teruggevonden in de muziek. Ik kijk er enorm naar uit om weer op te treden en mijn fans te zien. Door de samenwerking met John Ewbank en Rolf Sanchez heb ik de smaak weer te pakken gekregen en na Een Moment vonden we het ook tijd om de remmen wat meer los te gooien, en dat is gelukt met Hef Je Glas”. Borsato vervolgt: “Het lijkt er steeds meer op dat we dit jaar ons glas kunnen gaan heffen; nu alweer overdag op het terras, maar met een beetje geluk op steeds meer plekken en tijdstippen. De wereld gaat zich langzaam openen en dan wil ik met jullie het glas heffen! Door corona realiseer ik me ook hoe bijzonder het is om straks weer met zijn allen te kunnen genieten van livemuziek. Ik kan niet wachten om met jullie te proosten!”

Tickets:

www.deroma.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -