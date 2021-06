New Event Naakt - NuDa Veritas

Kon. Elisabethzaal Antwerpenzondag 20 juni 202116:00

Isabelle Beernaert is een unieke choreografe met het vermogen om het alledaagse, gewone leven te vertalen naar een buitengewone choreografie. Haar choreografieën brengen tot leven wat elk mens doormaakt en op een bepaald moment voelt in het leven. Het publiek kan zichzelf herkennen in het gevoel en het verhaal dat op het podium wordt uitgebeeld. NAAKT is een voorstelling op etnische muziek met een oerkracht.

Puur, eerlijk, transparant, rauw…



NuDa Veritas

De dans tussen het licht en de duisternis, in de arena van het leven.

De zoektocht tussen goed en kwaad.

De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke....

tussen de lusten en de liefde ... ons vuur en ons as ... het goddelijke en het duivelse ...

het zwart en het rood ... gekleed en ongekleed. Waar staan we nu ?

...in het licht ...de spot gericht op ons.

We staan nu naakt... in het oog van de waarheid. Alle tickethouders die één van de 200 exclusief voorbehouden plaatsen bemachtigden, worden getrakteerd op een gratis glas cava, aangeboden vóór de voorstelling. Cheers!

Tickets:

KoninginElisabethzaal.be





