New Event Shawn Mendes: Wonder, The World Tour

Sportpaleis Merksemdonderdag 14 april 202219:30

De waanzinnig populaire Shawn Mendes komt terug naar België, nadat hij in 2019 op een mum van tijd het Sportpaleis uitverkocht. De 23-jarige Canadees houdt op 14 april 2022 halt in het Sportpaleis Antwerpen met zijn wereldtournee ‘Wonder’, genoemd naar zijn laatst verschenen album.

Om zijn 23ste verjaardag te vieren, loste Shawn Mendes afgelopen zomer de single ‘Summer of Love’, waarvoor hij samenwerkte met de Puerto Ricaanse artiest Tainy. Deze hit is het vervolg op zijn vierde plaat ‘Wonder’ die verscheen in december 2020 , met de Top 10 Hit ‘Monster’, samen met Justin Bieber. Nu de U.S. zijn grenzen terug openstelt, kondigt Shawn Mendes zijn wereldtournee aan in het kader van dat laatste album. Op deze tour wordt hij vergezeld door queer popicoon King Princess, bekend van onder meer haar debuutsingle ‘1950‘.



In afwachting van die langverwachte tournee kregen de fans in november 2020 alvast een inkijk in het leven van deze wereldster met de documentaire Shawn Mendes: In Wonder. Shawn Mendes vertelt er openhartig over zijn sterrenstatus, relaties en muzikale toekomst. Ook zijn laatste wereldtournee, de making-of van zijn vierde plaat en zijn muze Camilla Cabello, waarmee hij het stomende ‘Señorita’ opnam, komen aan bod.



Shawn Mendes’ doorbraak

Zijn debuutalbum ‘Handwritten’ uit 2015 betekende zijn definitieve doorbraak. Het album bereikte de bovenste positie in Billboard en iTunes charts en de single ‘Stitches’ leverde in 2015 top tien-noteringen op in meer dan 85 landen. Mendes werd door Time Magazine uitgeroepen als een van de meest invloedrijke tieners van 2014 en van 2015.

Het tweede album van Shawn Mendes, ‘Illuminate’ uit 2017, met onder andere de hitsingles ‘Mercy’ en ‘Treat You Better’ stond 15 weken op nummer 1 in de Album Top 100. Mendes deed met zijn tour, ‘Illuminate’, ook een uitverkocht Paleis 12 in Brussel aan.



In 2018 bracht hij zijn derde album ‘Shawn Mendes’ uit met ‘In My Blood’ en ‘Lost in Japan’ uit. Beide nummers konden rekenen op tientallen miljoenen streams op onder andere Spotify en YouTube. Met dit album trok hij op wereldtour en hield hij in 2019 halt in het Sportpaleis Antwerpen dat in een vingerknip was uitverkocht.

Nu komt de wereldster eindelijk terug naar België, met zijn vierde album ‘Wonder’.