Koning Boudewijnstadion Brusselzaterdag 23 juli 202218:00

Vanochtend om 11:00 startte de kaartverkoop voor de Belgische show van de ‘+ - = ÷ x Tour’ (spreek uit als The Mathematics Tour) van Ed Sheeran. Na wat initiële technische problemen bij Ticketmaster blijft de vraag naar tickets onverminderd groot. Daarom een extra show van Ed Sheeran in het Koning Boudewijnstadion op zaterdag 23 juli. Tickets voor deze show zijn vanaf nu te koop via Ticketmaster en Eventim.



De aftrap van de tour vindt plaats in april volgend jaar en brengt Ed naar de UK, Ierland, Centraal Europa en Scandinavië. Met de ‘+ - = ÷ x Tour’ keert hij voor het eerst sinds 2019 terug naar de stadions. Met zijn vorige ‘Divide Tour’ brak Ed Sheeran alle records, het werd de best bezochte tour ooit, ook tijdens zijn laatste passage in België mocht het bordje ‘uitverkocht’ al na enkele minuten bovengehaald worden. Tijdens de live data van 2022 kunnen fans kennis maken met nieuwe tracks van het aankomende album ‘=’ (spreek uit als ‘Equals’) alsook met een volledig nieuwe live set-up. Het naar verluid indrukwekkende podium zal zich in het midden van het stadion bevinden, en Ed zal zich dus laten omringen door zijn fans.



Het langverwachte nieuwe album ‘=’ van Ed Sheeran komt uit op 29 oktober. Zijn geweldige comeback single ‘Bad Habits’ stond maar liefst 7 weken op #1 in de Ultratop. Opvolger ‘Shivers’ is uit sinds vorige week en beleefde zijn debuut op de MTV VMA’s eerder deze week.



Ed Sheeran en zijn team zijn al sinds het prille begin zeer toegewijd om de illegale ticketmarkt en de doorverkoop van concerttickets te bestrijden. Voor de ‘+ - = ÷ x Tour’ werd er speciaal een nieuw digitaal ticket systeem ontwikkeld om het illegaal doorverkopen van tickets onmogelijk te maken, en alle fans de mogelijkheid te geven om een ticket te kopen aan nominale waarde. Je zal enkel toegang krijgen tot de show met een digitaal ticket op je smartphone. Dit ticket koop je enkel via de erkende verkoopkanalen Ticketmaster en Eventim. Voor meer informatie over de ticketverkoop: edsheeranbrussels.be en edsheeran.com en uiteraard op de websites van de twee erkende ticketverkopers.



Tickets voor de extra show op zaterdag 23 juli zijn vanaf nu verkrijgbaar via Ticketmaster en Eventim.

