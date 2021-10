New Event Maneskin

Vorst Nationaal Brusseldonderdag 10 februari 202220:00

Måneskin heeft zopas zijn LOUD KIDS ON TOUR ‘22 aangekondigd. Deze tournee staat gepland voor februari en maart 2022 en zal de grootste Europese steden aandoen; belangrijk voor de Belgische fans is het optreden van 10 februari 2022 in Vorst Nationaal in Brussel. Met zijn rauwe, energieke en verwrongen sound brengt Måneskin rock-’n-roll weer naar de top van de hitlijsten dankzij een perfecte mix van hedendaagse stijlen. De twintigjarige Victoria (bassiste), Damiano (zanger), Thomas (gitarist) en Ethan (drummer) begonnen in 2015 als buskers in de straten van Rome. Nauwelijks enkele jaren later veroveren ze de wereld en zijn ze goed op weg om een van de populairste rockbands van de nieuwe generatie te worden. Echt beroemd werden ze pas toen ze de 71e editie van het muziekfestival van San Remo wonnen met hun nummer ZITTI E BUONI, waarmee ze Italië mochten vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam! De rest is geschiedenis! Na meer dan 3,4 miljard streams op alle digitale platformen en meer dan 43 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify zijn Victoria, Damiano, Thomas en Ethan helemaal klaar voor een Europese tournee met 16 tourdata. LOUD KIDS ON TOUR ’22 gaat op zondag 6 februari 2022 van start in de O2 Academy Brixton in Londen (VK). (*Alle tourdata zijn hieronder terug te vinden.) Een wist-je-datje: Måneskin is heus niet aan zijn proefstuk toe in België. Gracia Live promootte de band immers al op 19 februari 2019 in een uitverkochte La Madeleine Box in Brussel. Het werd die avond meteen duidelijk dat de band nog potten zou breken. Een uitgelaten publiek kreeg toen al een voorsmaakje van wat er nog zat aan te komen. De ticketverkoop gaat nu donderdag om 12.00 uur van start op www.gracialive.be . Gracia Live is ook de organisator van de Luxemburgse datum van Måneskin op 12 februari 2022 in de Rockhal in Luxemburg. Meer informatie over dat concert is te vinden op www.gracialive.be . Volledig tourschema: 6/02/2022 || London, UK @ O2 Academy Brixton 10/02/22 || Brussel, België @ Vorst Nationaal 12/02/22 || Esch-sur-Alzette, Luxemburg @ Rockhal 15/02/22 || Warschau, Polen @ Torwar Hall 18/02/22 || Wenen, Oostenrijk @ Stadthalle 21/02/22 || Parijs, Frankrijk @ Le Zenith 24/02/22 || Zürich, Zwitserland @ Halle 622 26/02/22 || Berlijn, Duitsland @ Verti Music Hall 28/02/22 || Praag, Tsjechië @ Mala Sportovni Hala 1/03/22 || Budapest, Hongarije @ Barba Negra 3/03/22 || Amsterdam, Nederland @ AFAS Live 7/03/22 || Kiev, Oekraïne @ Stereo Plaza 9/03/22 || Moscow, Rusland @ Stadium Live 11/03/22 || St. Petersburg, Rusland @ Tinkoff Arena 13/03/22 || Tallinn, Estland @ Saku Suurhall 14/03/22 || Riga, Letland @ Arena Riga Meer info en tickets via www.gracialive.be

Tickets:

www.teleticketservice.com





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -