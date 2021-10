New Event Hooverphonic with orchestra

De Roma Borgerhoutdinsdag 22 februari 202220:00

Na twee uitverkochte concertreeksen in de Koningin Elisabethzaal, staat Hooverphonic voor het eerst in vijf jaar tijd opnieuw met orkest op het podium. In het voorjaar van 2022 stellen Alex Callier, Raymond Geerts en Geike Arnaert hun grootste hits én nieuw materiaal voor in een orkestraal jasje.

Toen Hooverphonic in 2012 en 2016/2017 met orkest in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen stond, ging er voor Alex en Raymond een echte jongensdroom in vervulling. De concerten waren in een mum van tijd uitverkocht en wie er destijds bij was, heeft allicht nog steeds kippenvel. Deze keer brengen ze samen met een twintigkoppig orkest de grandeur van hun talrijke studio-opnames live naar De Roma. Mét Geike Arnaert, de iconische stem van de groep die sinds november 2020 opnieuw met verve de Hooverphonic-vocals voor haar rekening neemt. De songs zullen klinken zoals ze toen gecomponeerd werden: wijds, filmisch, imposant, melancholisch, groots en immer meeslepend.

Hooverphonic kleurt graag buiten de lijntjes. De band heeft al vijfentwintig jaar een eigen, instant herkenbaar geluid. Producer-songwriter Alex Callier en gitarist Raymond Geerts vormen sinds het begin de ruggengraat van de band. Ze hebben in de loop der jaren samengewerkt met een uitzonderlijk getalenteerde, uiteenlopende schare van zangers en zangeressen, maar ze zijn ongelooflijk blij dat ze opnieuw herenigd zijn met Geike Arnaert, voor velen nog steeds dé stem van Hooverphonic. De groep is door de jaren heen geëvolueerd van de donkere, onderkoelde trip-hop van hun debuut in 1996 naar een warmer, meer orkestraal geluid. Hooverphonic flirt soms met psychedelica en brengt songs die enerzijds catchy en anderzijds poppy klinken, maar steeds aanvoelen als de soundtrack bij een onbestaande film.

Hooverphonic live is een concertbeleving. Een niet te missen feest met nummers die in ons collectief muziekgeheugen staan gegrift in een nieuw jasje.