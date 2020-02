New Event Kensington

Lotto Arena Merksemdonderdag 29 oktober 202020:00

Kensington staat op 10 april in een uitverkocht Depot in Leuven, maar maakt zich op voor meer en groter! Met een nieuw album en hun status als ervaren stadionband staan ze op donderdag 29 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.



Het Nederlandse Kensington is in eigen land uitgegroeid tot één van de meest populaire en succesvolste bands. Tal van awards pronken op hun kast: De Popprijs 2017, 3FM Awards, MTV Awards, ‘Song Van Het Jaar 2018’ voor “Slicer”. De band is kind aan huis in de Amsterdamse Ziggo Dome met 13 uitverkochte shows, waarvan 3 in december 2019, en wist als eerste Nederlandse band ook de Johan Cruijff Arena volledig te vullen in 2018. Hun vorige album ‘Control’ (2016) was goed voor drie keer platina.



Het nieuwe album ‘Time’ (uit sinds november 2019) gaat dezelfde weg op. ‘Time’ werd opgenomen in een blokhut in de bossen nabij Vancouver in Canada. In totale afzondering en in een andere tijdzone konden zanger en gitarist Eloi Youssef, gitarist en zanger Casper Starreveld, bassist Jan Haker en drummer Niles Vandenberg samen met producer Garth “GGGarth” Richardson (Rage Against The Machine, Biffy Clyro), mixgrootheid Andy Wallace (o.a. ‘Nevermind‘ van Nirvana) en mastering engineer Bob Ludwig (Queen, Radiohead, Daft Punk) zich in alle rust focussen op de essentie: muziek maken, en zo opnieuw een grote stap vooruit zetten qua songwriting en sound.