New Event Diana Ross

Paleis 12 Brussels Expomaandag 13 juli 202020:00

Volgende zomer zal Diana Ross niet enkel het ‘Sunday Legends Slot’ op het Glastonbury Festival invullen, maar ook haar fans in Ierland, UK, Spanje en België trakteren op een wervelende show vol tijdloze muziek, schittering en glamour. Op 13 juli 2020 komt ze naar Paleis 12 in Brussel.



Diana Ross is een icoon. Ze wordt beschouwd als één van de succesvolste zangeressen en entertainers aller tijden. Vanaf haar debuut als frontvrouw van The Supremes en tijdens haar onnavolgbare solocarrière hertekende Ross het muzieklandschap en maakte ze de weg vrij voor hedendaagse sterren.



Op 13 juli krijg je de unieke kans om een diamanten -75 jaar jong- Diana live aan het werk te zien.

Tickets:

www.ticketmaster.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -