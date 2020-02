New Event Alicia Keys

Sportpaleis Merksemvrijdag 12 juni 202020:00

Alicia Keys is terug. En hoe! Het muziekicoon met 15 GRAMMY-prijzen op haar naam kondigt vandaag haar nieuwe album ‘ALICIA’ aan met release voorzien op 20 maart bij Sony Music, en haar langverwachte terugkeer naar de podia met haar ‘ALICIA – THE WORLD TOUR’. Op vrijdag 12 juni staat Alicia Keys voor het eerst sinds 2013 opnieuw in het Sportpaleis.



De ‘ALICIA – THE WORLD TOUR’ belooft iedere avond een bijzondere multimediale en artistieke beleving te worden. Keys zal haar nieuwe muziek brengen, maar ook haar klassiekers – van “No One” tot “If I Ain’t Got You” en “Girl on Fire” – zullen zeker niet ontbreken. Het wordt een meditatie over de liefde en het leven, één groot feest, barstend van de aanstekelijke energie dat enkel live muziek kan teweegbrengen.



American Express® Card-leden genieten van een exclusieve presale voor de ticketverkoop van start gaat voor het grote publiek. AMEX-leden kunnen vanaf morgen woensdag 22 januari om 10u tot zondag 26 januari om 17u alvast tickets in voorverkoop aanschaffen.

Tickets:

