New Event Steve Hackett Genesis Revisited

Stadsschouwburg Antwerpenzaterdag 26 september 202020:00

Steve Hackett wordt algemeen erkend als uitzonderlijk talent en innovatieve rockmuzikant. Hij vergaarde wereldfaam als gitarist van de immens populaire band Genesis, waarmee hij enkele van zijn meest memorabele momenten meemaakte. In zijn solocarrière verlegde hij muzikale grenzen naar boeiende nieuwe gebieden en ongekende dieptes, door gebruik te maken van geluiden en instrumenten uit de vier windstreken van onze planeet.



In 2020 trekt Steve Hackett op tournee met Genesis‘ live album ‘Seconds Out‘. Het concert zal aanvangen met een greep uit zijn indrukwekkende solowerk, gevolgd door een magnifieke live performance van ‘Seconds Out‘. Dat alles in het gezelschap van enkele van ‘s werelds allerbeste topmuzikanten. Niet te missen! Op zaterdag 26 september houdt de tournee halt in de Antwerpse Stadsschouwburg.

Tickets:

www.teleticketservice.com





