Stadsschouwburg Antwerpendonderdag 16 december 202120:00

Vanaf 16 december 2021 tovert Deep Bridge de Antwerpse Stadsschouwburg om tot Willy Wonka’s chocoladefabriek met een Vlaamse versie van de Broadway en West-End musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’.

“Het verhaal van Charlie en Willy Wonka kent iedereen, het boek van Roald Dahl is een klassieker. We hebben de voorstelling in Londen gezien en het creatieve vat waaruit je als producent mag tappen om dit kleurrijke verhaal op het podium te brengen, is gigantisch. De zoektocht naar onze eigen Willy Wonka zal snel starten. Maar ook de rest van de casting wordt een avontuur. Anders dan bijvoorbeeld op Broadway zullen alle kinderrollen, waaronder Veruca Salt, Mike Teevee en natuurlijk ook Charlie Bucket, door kinderen worden gespeeld”, zo klinkt het bij de producent.

Van boek naar film naar musical

Het verhaal van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ heeft de wereld al meer dan 50 jaar betoverd. Roald Dahl (Matilda, De Grote Vriendelijke Reus en De Reuzenperzik) publiceerde dit veelgeprezen boek in 1964. Zijn inspiratie voor het verhaal kwam toen hij zelf nog op school zat. Als leerling ontving hij vaak testpakketjes van de twee grootste chocoladefabrieken in Engeland in ruil voor zijn mening. Deze fabrieken deden zeer beschermend en mysterieus over hun recepten, want beiden hadden ervaring met het sturen van spionnen naar elkaars fabriek om deze te stelen.

Het boek werd voor een eerste keer verfilmd in 1971 met een onweerstaanbare Gene Wilder in de rol van Willy Wonka. In 2005 volgde de remake door Tim Burton met Johnny Depp in de hoofdrol. De nieuwe muziekscore van Marc Shaiman en Scott Wittman (Hairspray, Mary Poppins Returns), en een script van David Greig, maken van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ een musical om duimen en vingers van af te likken. De musical ging in première in London in 2013 en beleefde zijn Broadwaypremière in 2017. Leuk weetje: De musical is een eerbetoon aan de film uit 1971, met liedjes uit de film, waaronder ‘Candy Man’, ‘I‘ve Got a Golden Ticket’, ‘Oompa Loompa Song’ en ’Pure Imagination’.

Het verhaal van ‘Charlie And The Chocolatefactory’

De wereldberoemde Willy Wonka opent de poorten van zijn mysterieuze chocoladefabriek, maar alleen voor enkele gelukkigen die het Gouden Ticket in één van zijn chocoladerepen vinden. De arme Charlie Bucket en vier andere jonge winnaars gaan op een onvergetelijke reis in de wondere wereld van Willy Wonka’s chocoladefabriek. Op het einde van de dag heeft Willy Wonka een wel heel vreemd verzoek voor de kinderen.

Een tuin van chocolade, een leger eekhoorns en de eigenaardige Oompa-Loompas moet je zelf zien voor je het kan geloven! ‘Charlie and the Chocolate Factory’ wordt een verrukkelijke musical boordevol zintuiglijke traktaties. Je zal er geen genoeg van krijgen!

Boek je gouden ticket

De Vlaamse versie van de musical ‘Charlie and the Chocolatefactory’ speelt vanaf 16 december 2021 in de Antwerpse Stadsschouwburg. Vanaf 5 februari 2020 kan je je Golden Tickets boeken op www.deepbridge.be. De eerste twee weken van de ticketverkoop geldt een lanceringskorting.