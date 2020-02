New Event Texas

Koninklijk Circus Brusselvrijdag 18 december 202020:00

Voor onze favoriete Schotten van Texas, één van de iconische bands uit de moderne poprockgeschiedenis, belooft 2020 een bijzonder jaar te worden met de dertigste verjaardag van hun debuutalbum ‘Southside‘! De onweerstaanbare Sharleen Spiteri en haar groep vieren dat met een tournee die ook naar België komt voor twee concerten in kleine zaal: op vrijdag 18 december in het Koninklijk Circus in Brussel en zaterdag 19 december in het Kursaal in Oostende. De ticketverkoop voor deze twee concerten start op vrijdag 14 februari om 10u via livenation.be.



“I Don’t Want A Lover”, “Tell Me Why”, “Prayer For You”, “Fool For Love”, … Dat zijn de hits die Texas op weg zetten naar het sterrendom. Met ondertussen negen langspelers op hun naam hebben ze de wereld rondgereisd, miljoenen albums verkocht en de grootste zalen gevuld. De 30e verjaardag van hun eerste album ‘Southside’ is een ideale gelegenheid om hun fans weer te zien. Met een gevulde carrière die nog lang niet ten einde is, zal Texas ook in de toekomst nog vele generaties blijven beïnvloeden.

Tickets:

www.ticketmaster.be





