New Event Joker Live in Concert

Paleis 12 Brussels Expodinsdag 12 mei 202020:00

Op dinsdag 12 mei komt Todd Philips’ baanbrekende, award-winning film Joker helemaal tot leven met voltallig liveorkest in Paleis 12 Theater. Deze kaskraker is met een opbrengst van ruim een miljard dollar wereldwijd én twee Oscars voor beste acteur en beste muziek een van de meest succesvolle films van 2019. Tijdens Joker – Live in Concert wordt de gerenommeerde filmmuziek van componiste Hildur Gudnadóttir voor het eerst live uitgevoerd. Dit beklijvende concert biedt een unieke (her)ontdekking van de ontstaansgeschiedenis van ’s werelds beroemdste stripschurk.

Tickets:

www.ticketmaster.be





