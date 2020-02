New Event Rhye

Koninklijk Circus Brusselzondag 15 november 202020:00

Als begenadigd liedjesschrijver en componist met een adembenemende stem zet Mike Milosh alias Rhye zijn muzikale avontuur met talent en overtuiging voort. De Canadese artiest kondigt de komst van een nieuw album aan in 2020 alsook nieuwe concertdata overal ter wereld. Op z’n pad kruist hij ook Brussel voor een langverwacht concert op 15 november in het Koninklijk Circus. Tickets zijn beschikbaar vanaf 14 februari om 10u.



Het oorspronkelijke duo met Deense kompaan Robin Hannibal, zette haar eerste stappen in L.A. met de opnames van het sublieme album ‘Woman’ (2013), met daarop uitmuntende nummers zoals “Open” en “The Fall”. Hun composities maken de mix tussen pop, R&B en soul en distilleren mysterieuze sferen die worden beheerst door hun jazzy geluid, wat resulteert in de perfect mix tussen Sade en The XX. De androgyne stem van Milosh bedient deze betoverende luchtsferen wonderwel. In 2018 lost het duo een tweede langspeler ‘Blood’ met romantische songs als “Please” en ”Summer Days”. In 2019 keert Rhye solo terug met ‘Spirit’, een magisch album dat door internationale critici wordt geprezen en waarop de minimalistische toetsen van de geniale Ólafur Arnalds terugkomen. Niet te missen!

Tickets:

www.ticketmaster.be





- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -

- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -