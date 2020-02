New Event Patricia Kaas

Koninklijk Circus Brusseldonderdag 4 maart 202120:00

Drie jaar na haar laatste wereldtournee komt Patricia KAAS terug met een intense nieuwe show.

Luister als eerste naar deze buitengewone artieste wiens stem de geschiedenis van het Franse lied beïnvloed heeft.

Tickets:

www.ticketmaster.be





