New Event The Bodyguard

Zuiderkroon Antwerpenzondag 8 november 202020:00

Na het waanzinnige succes in o.a. Londen (West End), Parijs, Milaan, Utrecht, Wenen en uitverkochte tours doorheen Australië, Duitsland, China, UK, Spanje en de VS, brengt Music Hall de hitmusical ‘The Bodyguard‘ eindelijk naar Vlaanderen! Dit aangrijpende liefdesverhaal, gebaseerd op de beroemde kaskraker met Whitney Houston, zal vanaf 3 november 2020 te zien zijn in de tegen dan compleet vernieuwde Zuiderkroon in Antwerpen. Smelt voor de bejubelde musicalversie waarin diva Rachel Marron de liefde vindt bij haar toegewijde lijfwacht Frank. Nagelbijten, drama, verboden liefde en wereldhits als ‘I Will Always Love You‘, ‘I Have Nothing‘ en ‘Run To You‘, waar je elke lettergreep van meevoelt! Tickets & info ‘The Bodyguard, de Musical‘: www.thebodyguard.be

‘The Bodyguard‘ zegt, denkt meteen aan Whitney Houston. Het gevierde en betreurde popicoon met de platina stembanden (en platen), maakte in de gelijknamige film uit 1992 de rol van gestalkte superster Rachel onsterfelijk, met Kevin Costner als haar trouwe bodyguard. De eerste recensies waren niet bepaald lofzangen, maar het commerciële succes was enorm. Het bijhorende album is met ruim 44 miljoen verkochte exemplaren tot op vandaag de bestverkochte soundtrack aller tijden. Wiezegt, denkt meteen aan. Het gevierde en betreurde popicoon met de platina stembanden (en platen), maakte in de gelijknamigede rol van gestalkte supersteronsterfelijk, metals haar trouweDe eerste recensies waren niet bepaald lofzangen, maar het commerciële succes was enorm. Hetis met ruimtot op vandaag de De musicalversie van ‘The Bodyguard‘ ging op 5 december 2012 in première op de Londense West End en werd niet enkel in de UK, maar ook in China, Australië, Frankrijk, Zuid-Korea, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Canada en Nederland (850.000 bezoekers in NL!!) een enorm succes.

Vanaf 3 november 2020 presenteert Music Hall de fenomenale musicalversie van ‘The Bodyguard‘ eindelijk ook in Vlaanderen, alle grote nummers en kippenvelmomenten inbegrepen. Van ‘I Will Always Love You‘, over ‘Queen of the Night‘ en I‘m Every Woman‘ tot ‘I Have Nothing‘ en ‘Run To You‘. De musical bevat in vergelijking met de film zelfs extra hitmateriaal zoals ‘So Emotional‘, ‘I Wanna Dance With Somebody‘ en ‘How Will I Know‘. Straffe soul en ontroerende rock rollen van het podium tijdens deze verbluffende openingsproductie van de dan volledig vernieuwde Zuiderkroon. Op alle details wordt er gelet, van de indrukwekkende verlichtingstechnieken en videomuren tot de special effects. De cast zingt zich baanrecht een weg naar je hart in momenten van rauwe emotie en drama, terwijl ook het gevoel voor humor goed wordt bewaakt in deze modere update van het bekende verhaal.