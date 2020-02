New Event Skunk Anansie

Lotto Arena Merksemzaterdag 31 oktober 202020:00

Nadat ze hun 25ste verjaardag in stijl vierden met de release van album ‘25LIVE@25‘, kondigen de leden van Skunk Anansie vandaag hun terugkeer naar het podium aan. Skin en co houden met de nieuwe tournee halt op zaterdag 31 oktober in de Antwerpse Lotto Arena. Tickets voor dat concert zijn beschikbaar vanaf vrijdag 21 februari om 10u.



Een kwarteeuw carrière, waarin de band zich wist te profileren als één van de grootste Britse rockgroepen aller tijden. Waarin frontvrouw Skin zich ontpopte tot één van ‘s werelds meest iconische performers, een inspirerend rolmodel, een activiste, een pionier voor vrouwen in de muziekindustrie en een model en muze voor designers. Waarin hits als “I Can Dream“, “Weak“, “All I Want“ en “Hedonism“ uitgroeiden tot onsterfelijke klassiekers.

Tickets:

www.teleticketservice.com





