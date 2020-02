New Event OneRepublic

Vorst Nationaal Brusselzaterdag 17 oktober 202019:00

Vier jaar na het internationale succes van het album ‘Oh My My’ is de Amerikaanse band eindelijk back in business! Met de stem van leider Ryan Tedder kondigt OneRepublic de komst van een vijfde album aan en bevestigen ze een tournee door Europa. Het zestal heeft een afspraak met hun Belgische fans op zaterdag 17 oktober in Vorst Nationaal. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 6 maart om 10u.



Sinds 2007 en de release van hun debuutalbum ‘Dreaming Out Loud’ heeft OneRepublic haar plaats veroverd in de internationale pop rock scene. De groep uit Colorado veroverde de wereld aan de hand van hun sublieme hits, waarvan de bekendste uiteraard ‘Counting Stars’, ondertussen goed voor bijna drie miljard views op YouTube. Na een lange pauze waarin Ryan Tedder muziek schreef voor enkele grote internationale sterren (Sam Smith, Pink, Jonas Brothers, 5SOS), bracht de groep afgelopen mei “Rescue Me” uit. Een fenomenaal nummer waarmee de band een meesterlijke comeback maakte. De ideale opwarmer voor de komst van een nieuw album dat OneRepublic dit najaar komt voorstellen. Een avond om nu al naar uit te kijken!

