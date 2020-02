New Event Niall Horan

Lotto Arena Merksemdonderdag 5 november 202020:00

De populaire singersongwriter Niall Horan komt terug naar België! Op donderdag 5 november brengt hij zijn “Nice To Meet Ya Tour 2020” met Maisie Peters als special guest naar de Lotto Arena in Antwerpen.



De Ier Niall Horan maakte deel uit van de meest succesvolle boyband of all time: One Direction. Toen de band in 2016 een pauze inlaste, ging Niall net als de andere jongens zijn eigen muzikale weg op. Een jaar later was zijn eerste soloplaat ‘Flicker’ een feit en trok hij de wereld rond met hitsingles “Slow Hands“, “Too Much to Ask“ en “This Town”. Op 30 april 2018 vulde hij Vorst Nationaal in Brussel.



Fast forward naar 2020. Niall Horan heeft een nieuw album klaar ‘Heartbreak Weather’ dat hij op 13 maart uitbrengt. Rolling Stone magazine noteerde het alvast in hun lijst ’70 Most Anticipated Albums of 2020’ en was vol lof over zijn recente passage bij Saturday Night Live waar hij zijn nieuwste singles “Nice To Meet Ya” en “Put A Little Love On Me” bracht. Volgende opwarmer richting albumrelease is Niall’s nieuwste single “No Judgement” welk door de internationale pers als meer dan goed werd beoordeeld: “Niall brings the heat with a sexy anthem that is reminiscent of “Slow Hands” which is obviously a very, very good thing.” – Idolator en “Characteristically Niall with a strumming guitar melody and a catchy hook.” – Billboard.